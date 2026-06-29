Lo Stadio Maradona ha un nuovo murales: è quello delle glorie del Napoli

Arrivato nell'estate del 2024 da svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con la Roma, Leonardo Spinazzola ha saputo ritagliarsi uno spazio importante all'interno del progetto del Napoli. Nonostante qualche problema fisico che ne ha condizionato la carriera negli ultimi anni, il classe 1993 ha dimostrato di poter essere ancora un elemento prezioso grazie anche alla sua capacità di interpretare più ruoli sulla fascia sinistra, convincendo il club partenopeo a rinnovargli il contratto fino al 2028.

Il giocatore prima del Napoli ha vestito le maglie di Roma, Atalanta e Juventus tra le altre, brillando nell'Europeo vinto nel 2021 nonostante il suo infortunio al tendine d'achille avvenuto durante Italia-Belgio che lo ha costretto a terminare in anticipo la competizione che fino a quel momento lo aveva visto dominare nel suo ruolo.

Spinazzola-Napoli: il comunicato ufficiale

Il rinnovo rappresenta un segnale chiaro da parte del Napoli, con la società che sta lavorando per costruire una rosa competitivae possono trasmettere mentalità vincente ai nuovi arrivati dopo l'addio di Antonio Conte. Con i partenopei finora ha collezionato benda protagonista alla prima stagione ale anche una Supercoppa Italiana entrando nel cuore di tutti i tifosi napoletani.

NAPOLI, ITALIA - 01 OTTOBRE: Leonardo Spinazzola della SSC Napoli durante la partita della seconda giornata della Fase a Campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra SSC Napoli e Sporting Clube de Portugal allo Stadio Diego Armando Maradona il 01 ottobre 2025 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal Napoli sui suoi canali: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola fino al 30 giugno 2028. Il 10 agosto 2024 il suo esordio con il Napoli in occasione del match di Coppa Italia contro il Modena. Ha collezionato 72 presenze in maglia azzurra, realizzando quattro reti e contribuendo alla conquista del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Leo!".

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Pur con una studiata gestione delle energie e del fisico, Spinazzola potrà continuare a essere una risorsa fondamentale nelle rotazioni, mettendo la propria esperienza al servizio della squadra e accompagnando la crescita dei giocatori più giovani presenti in rosa.