Il classe 2006 Ekhator è ufficialmente un nuovo attaccante a disposizione di Luciano Spalletti. Al Genoa lascia un bel ricordo e tanto affetto.
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Jeff Ekhator è a tutti gli effetti un nuovo attaccante della Juventus. Luciano Spalletti potrà contare sin da subito sul classe 2006 italiano, cresciuto al Genoa. Per lui i bianconeri hanno fatto un esborso non indifferente e ora starà al ragazzo ritagliarsi il suo minutaggio. Intanto, c'è tempo per un ultimo commovente saluto al club rossoblù che lo ha lanciato tra i grandi.
Ekhator si rivolge ai genoani: "Grazie, vi voglio bene"Come sempre accade in questi casi, per un'esperienza che si intende fare ce n'è una vecchia da concludere. Jeff Ekhator ha legato il suo nome alla piazza genoana, ma avvertiva il bisogno di continuare il suo percorso altrove, possibilmente in una squadra di alto livello. Quando ha saputo che la Juventus fosse su di lui, non ha riflettuto tanto. Il che, però, senza dimenticare quanto Genova e il Genoa gli hanno trasmesso.
Ha scelto un post su Instagram per ringraziare sinceramente quanti gli sono stati accanto in quest'ultima parentesi della sua vita, congedandosi da loro con un saluto. Di seguito quanto ha scritto l'attaccante: "Caro Genoa, società tifosi… è difficile trovare le parole e voi mi conoscete, sapete che sono un ragazzo di poche parole e che le emozioni se le porta dentro, ma in questo caso mi sarà difficile essere breve. Sono nato a Genova, sono nato Genoano, e da quando ho 8 anni ho avuto l’onore di indossare, e difendere, la maglietta del Genoa… maglietta che è diventata una mia seconda pelle. In questi 8 anni, soprattutto a livello giovanile, ho vissuto dei momenti indimenticabili".
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