Jeff Ekhator è a tutti gli effetti un nuovo attaccante della Juventus. Luciano Spalletti potrà contare sin da subito sul classe 2006 italiano, cresciuto al Genoa. Per lui i bianconeri hanno fatto un esborso non indifferente e ora starà al ragazzo ritagliarsi il suo minutaggio. Intanto, c'è tempo per un ultimo commovente saluto al club rossoblù che lo ha lanciato tra i grandi.

Ekhator si rivolge ai genoani: "Grazie, vi voglio bene"

Come sempre accade in questi casi, per un'esperienza che si intende fare ce n'è una vecchia da concludere., ma avvertiva il bisogno di continuare il suo percorso altrove, possibilmente in una squadra di alto livello. Quando ha saputo che la Juventus fosse su di lui, non ha riflettuto tanto. Il che, però, senza dimenticare quanto Genova e il Genoa gli hanno trasmesso.

PARMA, ITALIA - 4 NOVEMBRE: Jeff Ekhator del Genoa festeggia un gol poi annullato durante la partita di Serie A tra Parma e Genoa allo Stadio Ennio Tardini il 4 novembre 2024 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Ha scelto un post su Instagram per ringraziare sinceramente quanti gli sono stati accanto in quest'ultima parentesi della sua vita, congedandosi da loro con un saluto. Di seguito quanto ha scritto l'attaccante: "Caro Genoa, società tifosi… è difficile trovare le parole e voi mi conoscete, sapete che sono un ragazzo di poche parole e che le emozioni se le porta dentro, ma in questo caso mi sarà difficile essere breve. Sono nato a Genova, sono nato Genoano, e da quando ho 8 anni ho avuto l’onore di indossare, e difendere, la maglietta del Genoa… maglietta che è diventata una mia seconda pelle. In questi 8 anni, soprattutto a livello giovanile, ho vissuto dei momenti indimenticabili".

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Ekhator ha iniziato il suo percorso con l'Under 17 del Genoa, passando progressivamente in Prima Squadra. È qui che si è imposto tra i grandi grazie a. "Porterò sempre con me ogni ricordo… Dal primo allenamento da piccino all’esordio in prima squadra!, ed essendo Genovese e Genoano continuerò a ringraziare e a vivere l’ambiente Genoa e ogni singola persona che abbia fatto parte di questo mio percorso. E poi voglio ringraziare tutti voi, popolo rossoblu, per tutto quello che mi avete dato e per come mi avete sempre trattato.".