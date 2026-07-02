Il club bianconero chiude ed ufficializza l'operazione con il Genoa per Jeff Ekahtor, talentuoso attaccante italiani: tutti i dettagli dell'accordo
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La Juventus punta sul presente, ma soprattutto sul futuro. Il club bianconero ha ufficializzato l'arrivo di Jeff Ekhator dal Genoa, assicurandosi uno dei giovani attaccanti italiani più promettenti della nostra Serie A. Ecco il comunicato ufficiale, i dettagli dell'operazione e la sua crescita fino all'approdo in bianconero.
Ekhator alla Juve: il comunicato e l'accordo con il GenoaLa Juventus ha annunciato l'operazione con una nota ufficiale sul proprio sito: "Jeff Ekhator è un nuovo giocatore della Juventus. Il Club bianconero ha infatti perfezionato l'accordo con il Genoa per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante, che ha legato i propri colori a quelli della Juventus firmando un contratto fino al 30 giugno 2031". Con questo investimento la Juve conferma la volontà di costruire una rosa giovane e ricca di prospetti, ma soprattutto di talenti italiani. La società bianconera ha acquisito Ekhator a titolo definitivo e da quanto si apprende dal comunicato, l'operazione ha un valore di 16 milioni di parte fissa, ai quali potranno aggiungersi un massimo di 2 milioni di bonus.
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Dalle giovanili del Genoa alla Serie AAll'età di otto anni, Ekhator entra a far parte del vivaio del Genoa, compiendo tutta la trafila fino alla Primavera, contribuendo anche alla conquista del campionato Under 18 nel 2024. Ad agosto dello stesso anno, per il giovane attaccante arriva il debutto tra i professionisti nella sfida di Coppa Italia contro la Reggiana, seguito pochi giorni dopo all'esordio in Serie A contro l'Inter. Nella stagione successiva trova sempre più spazio, mettendo insieme presenze, gol e prestazioni che attirano l'interesse dei principali club italiani. In totale lascia il Genoa dopo oltre cinquanta presenze tra campionato e coppe, confermandosi uno dei migliori prospetti del calcio italiano.
Una scommessa per il futuro bianconeroFisico imponente, velocità e margini di crescita ancora enormi: la Juventus vede in Ekhator un investimento strategico per gli anni a venire. Dopo aver dimostrato il proprio valore al Genoa e nelle nazionali giovanili Azzurre, il classe 2006 è ora chiamato al definitivo salto di qualità con la maglia bianconera.
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