Mattia Liberali vola al Como! I lariani pagano 6 milioni al Catanzaro, mentre il Milan incasserà la metà

Alex Bianchi
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Il futuro del talentuoso Mattia Liberali è deciso, e sarà in Serie A: il trequartista lascia il Catanzaro per vestire la maglia del Como, scegliendo il brillante progetto di Cesc Fabregas nonostante il tentativo last minute del Milan.

Liberali al Como, le cifre dell'operazione

Secondo quanto riportato da Sky Sport nel pomeriggio, il Como ha versato i 6 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto di Liberali, bruciando sul tempo la concorrenza agguerrita del Sassuolo, le embrionali chiamate della Juventus e il tentativo del Milan, che ha provato a riportarlo in rossonero. Determinante però il pressing di Cesc Fabregas, che ha convinto il giocatore con un progetto tecnico ambizioso e su misura per le sue caratteristiche.
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Il tenativo del Milan e l'incasso del 50%

Un anno fa il Milan aveva rinunciato a Liberali liberandolo a parametro zero verso il Catanzaro, riservandosi però il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Ora quell'accordo si trasforma in un guadagno concreto e dei 6 milioni pagati dal Como per il classe 2007, 3 finiranno infatti nelle casse rossonere, nonostante il tentativo in extremis, riportato da varie testate, di riportare il giocatore a Milanello con una video chiamata tra Liberali, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic.

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PERTH, AUSTRALIA - 31 LUGLIO: Mattia Liberali dell'AC Milan in azione durante la partita amichevole pre-season tra Perth Glory e AC Milan all'HBF Park il 31 luglio 2025 a Perth, Australia. (Foto di AC Milan/AC Milan via Getty Images)

L'esplosione in Serie B con il Catanzaro

Dopo un avvio complicato con appena 41 minuti giocatori nelle prime sedici giornate di campionato, Liberali ha cambiato passo ed è diventato un titolare fisso nello scacchiere di Alberto Aquilani, chiudendo la stagione con 30 presenze, 4 gol e 4 assist. Prestazioni che hanno trascinato il Catanzaro fino alla finale Playoff contro il Monza, sfumata soltanto nel doppio confronto che avrebbe potuto regalare ai calabresi la storica promozione in Serie A dopo 43 anni. Mentre il suo futuro si definiva, Liberali è però rimasto concentrato sul campo con la maglia dell'Italia, con la quale è impegnato all'Europeo Under 19 in Galles, dove ha già lasciato il segno nella sfida di esordio contro la Serbia.

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