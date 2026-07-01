Il futuro del talentuoso Mattia Liberali è deciso, e sarà in Serie A: il trequartista lascia il Catanzaro per vestire la maglia del Como, scegliendo il brillante progetto di Cesc Fabregas nonostante il tentativo last minute del Milan.

Liberali al Como, le cifre dell'operazione

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Il tenativo del Milan e l'incasso del 50%

Secondo quanto riportato da Sky Sport nel pomeriggio, ilha versato i 6 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto di, bruciando sul tempo la concorrenza agguerrita del, le embrionali chiamate dellae il tentativo del, che ha provato a riportarlo in rossonero. Determinante però il pressing di Cesc Fabregas, che ha convinto il giocatore con un progetto tecnico ambizioso e su misura per le sue caratteristiche.Un anno fa ilaveva rinunciato aliberandolo a parametro zero verso il, riservandosi però il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Ora quell'accordo si trasforma in un guadagno concreto e dei 6 milioni pagati dalper il classe 2007, 3 finiranno infatti nelle casse rossonere, nonostante il tentativo in extremis, riportato da varie testate, di riportare il giocatore a Milanello con una video chiamata tra Liberali,

PERTH, AUSTRALIA - 31 LUGLIO: Mattia Liberali dell'AC Milan in azione durante la partita amichevole pre-season tra Perth Glory e AC Milan all'HBF Park il 31 luglio 2025 a Perth, Australia. (Foto di AC Milan/AC Milan via Getty Images)

L'esplosione in Serie B con il Catanzaro

Dopo un avvio complicato con appena 41 minuti giocatori nelle prime sedici giornate di campionato,ha cambiato passo ed è diventato un titolare fisso nello scacchiere di, chiudendo la stagione con 30 presenze, 4 gol e 4 assist. Prestazioni che hanno trascinato ilfino alla finale Playoff contro il, sfumata soltanto nel doppio confronto che avrebbe potuto regalare ai calabresi la storica promozione indopo 43 anni. Mentre il suo futuro si definiva, Liberali è però rimasto concentrato sul campo con la maglia, con la quale è impegnatoUnder 19 in Galles, dove ha già lasciato il segno nella sfida di esordio contro la Serbia.