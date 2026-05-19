L'ultima semifinale playoff di Serie B è la partita tra Palermo e Catanzaro. La gara è in programma il 20 maggio alle ore 20:00 allo stadio Renzo Barbera e deciderà la seconda finalista. Il 3-0 dell'andata da parte dei calabresi sembra indirizzare la qualificazione verso i giallorossi. Ai rosanero servirà la partita perfetta per ribaltare tutto. In vista della gara, analizziamo la carta d'identità di Palermo e Catanzaro, ovvero età dei giocatori e provenienza geografica.

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Palermo-Catanzaro, l'età media delle due squadre

Prima di passare ai dati è necessario sottolineare che il numero di giocatori in rosa varia abbastanza, dato che il Palermo ne conta 24, mentre il Catanzaro 30.delle due squadre non è proprio simile. Per i rosanero è dianni, mentre per i giallorossi. Ad alzare la quota dei primi è il numero di over 30, ben 9. Per i secondi se ne contano invece 6, metà dei quali a centrocampo.

WROCLAW, POLAND - JUNE 01: Bartosz Bereszynski, Poland, durante la partita della League A Gruppo 4 della UEFA Nations League tra Polonia e Galles alla Tarczynski Arena il primo giugno 2022 a Wroclaw, Polonia. (Foto di Martin Rose/Getty Images)

Nonostante il dato inferiore, è degli ospiti il calciatore più anziano del match. Con i suoi 36 anni (37 ad agosto) Nicolò Brighenti si mette dietro tutti gli altri. È seguito prima da un compagno di squadra, Marco d'Alessandro con 35 anni, e solo dopo dal giocatore più anziano del Palermo: Bartosz Bereszynski con 33 anni (34 a luglio).

Per quanto riguarda invece i più giovani ed escludendo chi non ha giocato in stagione, la differenza si fa sentire. Il Palermo non ha giocatori sotto i 20 anni e anzi, il primato spetta a un 22enne: Giacomo Corona. Il Catanzaro ha invece ben nove giocatori nati prima dell'attaccante rosanero, tra cui tre diciannovenni. Tra di essi però a vincere è la promessa di proprietà del Milan Mattia Liberali, l'unico classe 2007.

La nazionalità dei giocatori

In entrambe le squadre non sorprende che ladi giocatori sia. Per il Palermo sono esattamente la metà (12), il che vuol dire che ha comunque un'alta percentuale di stranieri in rosa. Dopo l'Italia, la Nazionale più rappresentata è la. Seguono a pari merito a 2 la Finlandia di bomber Pohjanpalo e la Polonia. Oltre agli europei (21 in totale), la squadra di Pippo Inzaghi conta 3 africani.

Molto più netta la divisione in casa Catanzaro. Con 24 italiani, la rosa per quattro quinti si tinge di azzurro. Gli altri giocatori provengono tutti da Paesi diversi, ovvero Costa d'Avorio, Madagascar, Portogallo, Brasile, Albania e Francia. Dopo l'Europa, e come per gli avversari di questa semifinale playoff, è l'Africa il continente maggiormente rappresentato nei giallorossi.

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