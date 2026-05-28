Monza, Gagliardini esulta in faccia a Rabiot: lo juventino reagisce in campo e sui social...

Domani sera scopriremo chi avrà l'ultimo posto nella prossima Serie A. Allo U-Power Stadium scendono in campo Monza-Catanzaro, partita valida per il ritorno della finale playoff. Si riparto dal 2-0 per i brianzoli, un risultato che mette la squadra di Paolo Bianco con un piede e mezzo in Serie A, soprattutto per la migliore posizione in classifica rispetto ai calabresi. Ma nei prossimi 90' può succedere di tutto.

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Monza-Catanzaro, la sfida del Ceravolo: Hernani e Caso fanno volare i brianzoli

Nella bolgia del Nicola Ceravolo la sorpresae ilscendono in campo per la prima parte della finale del playoff per decidere l'ultima promossa in Serie A. I calabresi arrivano alla partita dopo avere avuto la meglio su, mentre i brianzoli hanno eliminato laal termine di due sfide molto combattute. Contro ogni pronostico sono gli ospiti a partire con più personalità tanto che già al 4' vanno vicini al vantaggio con, il cui tiro si stampa sulla traversa.

Al 13' è Cutrone a sfiorare la rete dell'1-0. Come contro la Juve Stabia, l'ex Milan supera il portiere con un paio di finte ma questa volta il tiro viene salvato sulla linea da Pietriccione. Il Catanzaro sembra non riuscire a rendersi pericoloso nonostante la carica dei tifosi e il Monza in altre due occasioni va vicinissimo al gol. Solo al 32' i padroni di casa iniziano a farsi vedere in area brianzola con Pietro Iemmello che avvia una buona azione sulla sinistra servendo poi Pontisso che da buona distanza calcia al volo ma il tiro va di poco alto. Il primo tempo si chiude a reti bianche.

Hernani, autore della rete del vantaggio del Monza nella sfida di andata contro il Catanzaro. Qui in foto con la divisa del Parma nella scorsa stagione. (Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Nella ripresa Paolo Bianco si gioca la carta Hernani. Come nel primo tempo, sono i biancorossi a rendersi pericolosi per primi e ancora una volta con Birindelli. Il difensore fa partire dalla destra un tiro-cross che Pigliacelli devia in corner. Il Catanzaro si fa vedere al 62’ con un diagonale di destro di Pontisso che sibila a lato. Al 64’ Bianco inserisce Petagna. Al 67’ sono i giallorossi ad andare vicinissimi al vantaggi con Pittarello che colpisce la traversa di testa "pareggiando" così il conto dei legni.

La svolta arriva al 77'. Il subentrato Hernani si dimostra la mossa vincente di Bianco. L'ex Parma fa partire un bolide di destro da lunga distanza che si infila all'incrocio dei pali. Ceravolo ammutolito. Il Catanzaro subisce il colpo, ma nel finale tira fuori l’orgoglio e al 87’ il nuovo entrato Di Francesco sfiora il pareggio con un diagonale di sinistro. Il Monza invece non sbaglia: al 89’ Petagna innesca la velocità di Caso, che fa fuori due difensori giallorossi e segna con freddezza il gol dello 0-2.

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Il risultato resta così fino al fischio finale. Grazie a questa vittoria, il Monza compie un passo importantissimo verso il ritorno in Serie A perché, come ricordiamo, il Catanzaro allo U-Power Stadiumavendo chiuso la stagione regolare dietro ai brianzoli.

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