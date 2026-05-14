La gara d'andata contro il Südtirol è in programma venerdì 15 maggio alle ore 20:00
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Il Bari è pronto a giocarsi la permanenza in Serie B e il merito è anche e soprattutto di Moncini e Piscopo. Gli autori dei tre gol nell'ultima giornata di campionato hanno regalato i tre punti necessari per disputare i playout. La prima delle due gare decisive contro il Südtirol è in programma venerdì 15 maggio alle ore 20:00 allo stadio San Nicola. Agli uomini di Moreno Longo, Moncini e Piscopo in primis, serve sfruttare il fattore casalingo per indirizzare il discorso salvezza verso Bari.
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Bari, Moncini si conferma miglior marcatore della squadraAll'ultima giornata di Serie B ancora nessuna squadra era matematicamente retrocessa. L'imperativo era vincere e solo in tre, delle sette totali, ci sono riusciti. Tra queste il Bari, forse quella con la gara più difficile. Il Catanzaro era sì già certo di playoff e quinto posto, ma comunque in casa aveva perso una sola volta in tutta la stagione. La squadra di Alberto Aquilani voleva fare comunque bene di fronte al proprio pubblico e il gol dopo dieci minuti ne è la dimostrazione.
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L'inaspettata doppietta di PiscopoIl pareggio però non cambia l'inerzia della gara e infatti è il Catanzaro ad andare molto vicino al vantaggio in due occasioni ravvicinate, tra cui quella clamorosa a porta vuota di N'dri Koffi. Sul ribaltamento di fronte, e confermando la più antica legge del calcio, il Bari trova l'inaspettato vantaggio con Kevin Piscopo. Fino a quel momento con una sola rete in stagione, il quinto di centrocampo realizza un gran gol al 40esimo al volo di sinistro dopo che la palla viene mal respinta da un difensore avversario.
Il vantaggio a fine primo tempo dà molto vigore ai biancorossi, i quali rientrano in campo con un piglio diverso e siglano dopo cinque minuti l'1-3 sempre con Piscopo, ma questa volta di destro al volo nella classica giocata da quinto a quinto. Inutile il 2-3 al 94esimo dei giallorossi. Il Bari può così giocarsi la permanenza in B grazie all'uomo che ti aspetti (Moncini) e a quello che invece ha deciso di incidere quando più serviva (Piscopo). Se i biancorossi avranno la meglio del Südtirol nella doppia sfida playout, un grande merito è dovuto a questi due giocatori.
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