Il Bari è pronto a giocarsi la permanenza in Serie B e il merito è anche e soprattutto di Moncini e Piscopo. Gli autori dei tre gol nell'ultima giornata di campionato hanno regalato i tre punti necessari per disputare i playout. La prima delle due gare decisive contro il Südtirol è in programma venerdì 15 maggio alle ore 20:00 allo stadio San Nicola. Agli uomini di Moreno Longo, Moncini e Piscopo in primis, serve sfruttare il fattore casalingo per indirizzare il discorso salvezza verso Bari.

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Bari, Moncini si conferma miglior marcatore della squadra

All'ultima giornata di Serie B ancora nessuna squadra era matematicamente retrocessa. L'imperativo era vincere e solo in tre, delle sette totali, ci sono riusciti. Tra queste il Bari, forse quella con la. Il Catanzaro era sì già certo di playoff e quinto posto, ma comunque in casa aveva perso una sola volta in tutta la stagione. La squadra di Alberto Aquilani voleva fare comunque bene di fronte al proprio pubblico e ilne è la dimostrazione.Nei primi venti minuti il Bari è in totale confusione e più volte deve difendersi dal possibile raddoppio giallorosso. Serviva una scossa e questa arriva al 23esimo dal giocatore da cui squadra e tifosi speravano arrivasse,. Il centravanti è il bomber dei biancorossi, che nella gara precedente avevain stagione. Da attaccante vero si fa trovare al centro dell'area di rigore durante una ripartenza e viene premiato da Emanuele Rao. La rete riaccende la speranza.

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L'inaspettata doppietta di Piscopo

Il pareggio però non cambia l'inerzia della gara e infatti è il Catanzaro ad andare molto vicino al vantaggio in due occasioni ravvicinate, tra cui quella clamorosa a porta vuota di N'dri Koffi. Sul ribaltamento di fronte, e confermando la più antica legge del calcio, il Bari trova l'inaspettato vantaggio con. Fino a quel momento con, il quinto di centrocampo realizza un gran gol al 40esimo al volo di sinistro dopo che la palla viene mal respinta da un difensore avversario.

Il vantaggio a fine primo tempo dà molto vigore ai biancorossi, i quali rientrano in campo con un piglio diverso e siglano dopo cinque minuti l'1-3 sempre con Piscopo, ma questa volta di destro al volo nella classica giocata da quinto a quinto. Inutile il 2-3 al 94esimo dei giallorossi. Il Bari può così giocarsi la permanenza in B grazie all'uomo che ti aspetti (Moncini) e a quello che invece ha deciso di incidere quando più serviva (Piscopo). Se i biancorossi avranno la meglio del Südtirol nella doppia sfida playout, un grande merito è dovuto a questi due giocatori.

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