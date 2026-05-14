Non era certo la stagione che speravano di vivere ma ormai quello che è stato è stato. Domani sera al San Nicola, Bari-Sudtirol si giocheranno il primo round dei playout. Le due squadre, come ricordiamo, hanno chiuso il campionato rispettivamente al 17° e 16° posto, il che vuol dire che ai Rot-Weiß, al termine delle due partite, basterà anche un pareggio per non retrocedere. Venerdì 22 maggio ci sarà il ritorno al Druso di Bolzano. Fischio di inizio alle 20.

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Bari-Sudtirol, come arrivano alla sfida le due squadre

Ilsembra proprio non aver superato ancora quella finale playoff di tre anni fa persa all'ultimo contro il Cagliari. Da quel momento, infatti, la situazione per i galletti si è completamente capovolta con una salvezza ottenuta al playout l'anno dopo e con un deludente 9° posto la stagione successiva. E adesso, i pugliesi si ritrovano ancora qui, in lotta per non cadere nel baratro della Serie C.

Moreno Longo, allenatore del Bari. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

La stagione parla chiarissimo: 3 allenatori succedutisi e per tutto il campionato è stato un continuo alternarsi tra zona retrocessione e zona playout. Alla fine le due vittorie consecutive nelle ultime due giornate contro Virtus Entella e Catanzaro hanno riportato calma in un ambiente ormai da tre anni molto caldo. Almeno fino ad ora. Era chiaro che ci si aspettava molto di più dai biancorossi ma adesso bisogna solo pensare a non peggiorare la situazione.

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Stesso discorso vale per il Sudtirol. Dopo la promozione in Serie B del 2022, l'l'Alto si è ritrovato dall'aver sfiorato una clamorosa finale per la Serie A, al debutto nella serie cadetta, alla lotta per la salvezza nel giro di soli 3 anni. L'illusione di poter ripetere quella storica stagione 2022-23 è durata appena 5 giornate quando dal 6°posto i biancorossi non hanno trovato la vittoria per ben 14 giornate ritrovandosi in zona retrocessione.

Fabrizio Castori, allenatore del Sudtirol. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Nonostante tutto, Fabrizio Castori è stato confermato alla guida della squadra e per un qualche giornata l'istinto gli ha dato ragione grazie alle 4 vittoria di fila ottenute tra il 19° e il 22° turno che hanno riacceso gli animi del popolo dell'Alto-Adige. Speranze che però, ancora una volta, sono durate poco dato che nelle ultime 12 giornate è arrivata una sola vittoria.

Il difensore Andrea #Masiello ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato all’età di 40 anni con effetto immediato. Salterà il doppio spareggio Playout tra il suo #Sudtirol e il #Bari sua ex squadra. #calciomercato pic.twitter.com/rXhjxCFjKu — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 9, 2026

Il regolamento del playout

Dove vedere la partita

Le probabili formazioni

Il Bari gioca in casa il match d'andata in virtù del 17esimo posto, mentre il ritorno verrà disputato a Bolzano considerando il 16esimo del Sudtirol, ai playout visti gli scontri diretti in favore dell'Empoli, che ha permesso alla squadra toscana di rimanere in Serie B. I pugliesi sono costretti a segnare più goal dell'Alto tra andata e ritorno, considerando che in caso di parità di reti otterrebbe la salvezza la squadra meglio piazzata in campionato, ovvero proprio quella trentina.La sfida Bari-Sudtirol sarà trasmessa in diretta tv datramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. La partita sarà disponibile anche in streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi grazie a, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.: Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou; Piscopo, Esteves T., Maggiore, Pagano, Dorval; Rao, Moncini.. Longo.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Tait, Tronchin, Casiraghi, Davi; Merkaj, Pecorino. All. Castori.

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