Oggi Andrea Masiello, difensore italiano classe 1986, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. La decisione arriva alla vigilia della sfida playout tra la sua attuale squadra, il Südtirol, e la sua ex Bari, confermando una sorta di tabù che lo ha visto evitare il ritorno al San Nicola per 15 anni. Il giocatore ha collezionato in totale 535 presenze tra i professionisti, vincendo 1 Serie B con il Bari e 1 Supercoppa Italiana con la Juventus.

Con la maglia del Bari ha collezionato 116 presenze tra il 2008 e il 2011, riuscendo a entrare nel cuore dei tifosi dopo la promozione in Serie A ma diventando successivamente il più odiato a causa dello scandalo delle calcioscommesse che colpì il calcio italiano e di cui Masiello ha fatto parte.

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BARI, ITALIA - 15 MAGGIO: Andrea Masiello del Bari reagisce durante la partita di Serie A tra AS Bari e Lecce allo Stadio San Nicola il 15 maggio 2011 a Bari, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Andrea Masiello, perchè per 15 anni non ha giocato al San Nicola di Bari?

Andrea Masiello è stato il protagonista di una delle pagine più buie del calcio italiano recente, legato allo scandalo calcioscommesse che travolse il Bari. Il punto di rottura definitivo con la tifoseria e con l'etica sportiva avvenne durante il derby, quando il difensore realizzò un autogol volontario per assicurare la vittoria della squadra salentina. Quell'episodio non fu un errore tecnico, ma il frutto di un accordo illecito.

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Il calciatore ammise successivamente di aver ricevuto una somma di denaro vicina ai 50mila euro, parte di un pagamento molto più ampio versato da emissari del Lecce per garantire la permanenza della loro squadra in Serie A. Dopo aver scontato lo stop forzato, Masiello riuscì a ripartire dall'Atalanta e a ricostruirsi una carriera ad alti livelli, giocando anche in Champions League e vestendo in seguito le maglie di Genoa e Südtirol. Nonostante il ritorno all'attività agonistica e la redenzione sportiva, il rapporto con Bari è rimasto una ferita aperta e mai rimarginata. Per oltre un decennio il difensore ha evitato di tornare a giocare nello stadio San Nicola, rinunciando sistematicamente alle trasferte in terra pugliese per motivi di sicurezza e per l'ostilità mai placata di una città che si è sentita tradita nel profondo.