Allo stadio San Nicola di Bari si gioca la gara d'andata dei playout di Serie B tra il Bari di Moreno Longo e il Sudtirol di Fabrizio Castori. La gara è terminata col risultato di 0-0, al termine di 90 minuti di gioco poco spettacolari in cui al di fuori di qualche episodio sporadico non ci sono state grandi emozioni. Un pareggio che va più che bene agli ospiti e che complica terribilmente le chance di salvezza dei padroni di casa.

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Primo tempo: la gara non si sblocca

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La prima frazione di gioco comincia con, subito pericoloso con un'azione in percussione al 3' di El Kaouakibi che si libera per il tiro trovando la pronta risposta del portiere delCerofolini. Risponde poco dopo la squadra di casa al 10' con Piscopo che raccoglie un cross dalla sinistra e tenta la conclusione al volo, spedendo la sfera di gioco all'esterno della rete lambendo il palo. Al 12' e al 13' clamorosa doppia occasione da gol ancora per i biancorossiAl 41' calcio di punizione da ottima posizione per gli ospiti, che vanno vicini alla rete del vantaggio con Casiraghi, che con un'esecuzione insidiosa manda la palla di poco a lato. Un minuto dopo si rivede avanti nuovamente il Bari con Pagano, che conclude sull'esterno della rete.. Le due squadre tornano così negli spogliatoi dopo aver mancato qualche buona occasione per sbloccare la gara.

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Secondo tempo

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Nella seconda frazione di gioco l'occasione più importante della partita capita agli ospiti con una punizione magistrale di Casiraghi direttamente all'incrocio dei pali.che con un vero e proprio volo salva il suo Bari evitando il gol dello svantaggio. Il secondo tempo prosegue con lo stesso canovaccio tattico e con il Sudtirol che va nuovamente vicino alla rete con Pecorino, che trova ancora una volta pronto l'estremo difensore del Bari.Il Bari si riaffaccia in avanti all'81' con la conclusione di Cuni che impensierisce un attento Adamonis, bravo a rifugiarsi in calcio d'angolo. Per il resto della partita si gioca in maniera piuttosto raffazzonata, con il gioco spesso interrotto.. Adesso restano solo 90 minuti da giocare a Bolzano, cone con il Sudtirol che potrà giocare per due risultati su tre.

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