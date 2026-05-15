Termina la sfida salvezza allo stadio San Nicola con un pareggio a reti bianche: biancorossi sempre più vicini alla retrocessione
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Allo stadio San Nicola di Bari si gioca la gara d'andata dei playout di Serie B tra il Bari di Moreno Longo e il Sudtirol di Fabrizio Castori. La gara è terminata col risultato di 0-0, al termine di 90 minuti di gioco poco spettacolari in cui al di fuori di qualche episodio sporadico non ci sono state grandi emozioni. Un pareggio che va più che bene agli ospiti e che complica terribilmente le chance di salvezza dei padroni di casa.
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Primo tempo: la gara non si sbloccaLa prima frazione di gioco comincia con Sudtirol in avanti, subito pericoloso con un'azione in percussione al 3' di El Kaouakibi che si libera per il tiro trovando la pronta risposta del portiere del Bari Cerofolini. Risponde poco dopo la squadra di casa al 10' con Piscopo che raccoglie un cross dalla sinistra e tenta la conclusione al volo, spedendo la sfera di gioco all'esterno della rete lambendo il palo. Al 12' e al 13' clamorosa doppia occasione da gol ancora per i biancorossi prima con Giulio Maggiore e poi con Rao, che da buona posizione non riescono a finalizzare.
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Secondo tempoNella seconda frazione di gioco l'occasione più importante della partita capita agli ospiti con una punizione magistrale di Casiraghi direttamente all'incrocio dei pali. Miracoloso Cerofolini che con un vero e proprio volo salva il suo Bari evitando il gol dello svantaggio. Il secondo tempo prosegue con lo stesso canovaccio tattico e con il Sudtirol che va nuovamente vicino alla rete con Pecorino, che trova ancora una volta pronto l'estremo difensore del Bari.
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