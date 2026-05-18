Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma martedì 19 maggio
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La prima finalista dei playoff di Serie B sarà una tra Monza e Juve Stabia. La partita è in programma martedì 19 maggio alle ore 20:00 all'U-Power Stadium. Le due squadre arrivano dal 2-2 dell'andata, con i brianzoli che sono riusciti a rimontare in extremis il doppio svantaggio. La vincente affronterà nella gara decisiva Catanzaro o Palermo. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Monza-Juve Stabia.
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I precedenti tra le due squadreMonza e Juve Stabia si sono incontrate solamente 5 volte in tutta la loro storia. Le partite tra le due squadre si sono giocate sempre in Serie B, con le prime due addirittura nella stagione 1951/52. Il bilancio vede una vittoria a testa e ben 3 pareggi. Quello dell'andata per 2-2 ha confermato il grande equilibrio nella sfida, soprattutto a Castellammare di Stabia. In terra campana infatti è sempre finita in parità. Con lo stesso risultato, tra l'altro, è finita la gara della stagione regolare attualmente in corso.
Le probabili formazioniMONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Bakoune, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani, Cutrone; Petagna. Allenatore: Paolo Bianco.
JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Dalle Mura, Giorgini, Bellich; Ricciardi, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Gabrielloni, Okoro. Allenatore: Ignazio Abate.
Monza-Juve Stabia, il pronostico di DDDPer i bookmakers il Monza parte con un netto vantaggio sugli avversari. La quota dei padroni di casa si aggira tra l'1.55 e l'1.60. Segue il pareggio tra il 3.55 e il 3.80, e chiude la Juve Stabia tra il 4.80 e il 5.50. I brianzoli in realtà non sono nel loro momento migliore, dato che arrivano da tre gare senza vittorie. Ad andare a loro favore è certamente il fattore campo, dove in stagione hanno perso una sola volta.
Anche la Juve Stabia non è nel suo momento di forma migliore. La vittoria sul Modena al primo turno dei playoff è l'unica nelle ultime sei partite. Anche nel caso delle Vespe, però, è proprio il luogo della gara a incidere notevolmente sul risultato. In campionato hanno vinto solo tre volte, ma nella gara con i Canarini sopra citata hanno avuto comunque la meglio, dimostrando di poter dare molto fastidio nella partita secca. Per questi motivi, il pronostico del risultato esatto di Monza-Juve Stabia è 1-0.
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