La prima finalista dei playoff di Serie B sarà una tra Monza e Juve Stabia. La partita è in programma martedì 19 maggio alle ore 20:00 all'U-Power Stadium. Le due squadre arrivano dal 2-2 dell'andata, con i brianzoli che sono riusciti a rimontare in extremis il doppio svantaggio. La vincente affronterà nella gara decisiva Catanzaro o Palermo. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Monza-Juve Stabia.

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I precedenti tra le due squadre

Le probabili formazioni

Monza e Juve Stabia si sono incontrate solamentein tutta la loro storia. Le partite tra le due squadre si sono giocate sempre in Serie B, con le prime due addirittura nella stagione 1951/52. Il bilancio vede. Quello dell'andata per 2-2 ha confermato il grande equilibrio nella sfida, soprattutto a. In terra campana infatti è sempre finita in parità. Con lo stesso risultato, tra l'altro, è finita la gara della stagione regolare attualmente in corso.Non sorprende quindi che saràa decidere quale dei due club accederà alla finale playoff. A febbraio finì 2-1 per i padroni di casa, mentre nel lontano 1952 0-1 per gli ospiti. La cortadel match vede due giocatori in vetta a pari merito. Si tratta di Petagna da una parte, in gol in entrambi i match di campionato, e del centrocampista Mosti dall'altra, autore del secondo gol della Juve Stabia all'andata.: Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Bakoune, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani, Cutrone; Petagna.: Paolo Bianco.

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Dalle Mura, Giorgini, Bellich; Ricciardi, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Gabrielloni, Okoro. Allenatore: Ignazio Abate.

Paolo Bianco, allenatore dell'AC Monza, durante la partita di Coppa Italia tra AC Monza e Frosinone Calcio all'U-Power Stadium il 17 agosto 2025 a Monza, Italia. (Foto di Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images)

Monza-Juve Stabia, il pronostico di DDD

Per i bookmakers ilparte con un netto vantaggio sugli avversari. La quota dei padroni di casa si aggira tra l'1.55 e l'1.60. Segue il pareggio tra il 3.55 e il 3.80, e chiude la Juve Stabia tra il 4.80 e il 5.50. I brianzoli in realtà non sono nel loro momento migliore, dato che arrivano da tre gare senza vittorie. Ad andare a loro favore è certamente il fattore campo, dove in stagione hanno perso una sola volta.

Anche la Juve Stabia non è nel suo momento di forma migliore. La vittoria sul Modena al primo turno dei playoff è l'unica nelle ultime sei partite. Anche nel caso delle Vespe, però, è proprio il luogo della gara a incidere notevolmente sul risultato. In campionato hanno vinto solo tre volte, ma nella gara con i Canarini sopra citata hanno avuto comunque la meglio, dimostrando di poter dare molto fastidio nella partita secca. Per questi motivi, il pronostico del risultato esatto di Monza-Juve Stabia è 1-0.

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