Arriva il penultimo verdetto di questa stagione di Serie B, in attesa di scoprire chi trionferà in finale playoff. Nella gara di ritorno dei playout, il Sudtirol la spunta sul Bari al termine di una gara sofferta e abbastanza equilibrata. Sono stati 90 minuti più recupero piuttosto avari di emozioni, in cui la paura di retrocedere ha avuto la meglio. La gara allo Stadio Druso di Bolzano è terminata con uno 0-0 che ha fatto partire i festeggiamenti dei padroni di casa, ai danni degli ospiti che invece non sono riusciti ad evitare la retrocessione.

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Una settimana fa la gara d'andata allo Stadio San Nicola tra Bari e Sudtirol aveva già regalato poche emozioni, con uno 0-0 che ha costretto i galletti a cercare necessariamente la vittoria nella sfida di ritorno. Gli uomini allenati da Moreno Longo, però, si sono resi protagonisti di una prestazione incolore che non ha portato a particolari spunti offensivi per tutta la durata del confronto.

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Castori salva il Sudtirol: Bari in C dopo 4 anni

Ilha approfittato della poca incisività degli ospiti per difendere il doppio pareggio con le unghie con i denti, salvando così la categoria. Una bella gioia per il tecnico Fabrizio, che ha avuto il merito di tenere il gruppo compatto soprattutto nel momento di maggior pressione e difficoltà.

Incubo vero e proprio invece per il Bari, che retrocede così tristemente in Serie C al termine di un'annata molto complicata sempre al centro di contestazioni. I biancorossi retrocedono dopo quattro anni in serie cadetta, in cui hanno sfiorato la promozione in Serie A al primo anno da neopromossi e hanno anche evitato la retrocessione nel playout disputato due stagioni fa.

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