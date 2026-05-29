Questa sera si completerà la Serie A 2026-27. Allo U-Power Stadium, Monza-Catanzaro scendono in campo per la finale di ritorno del playoff. Si riparte dal 2-0 del Ceravolo in favore dei brianzoli. Un punteggio che mette la squadra di Paolo Bianco con un piede e mezzo nella massima serie perché, grazie soprattutto alla migliore posizione in classifica, il Catanzaro è costretto a vincere con minimo 3 reti di vantaggio. Ma occhio alle sorprese.

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Monza, un grande match point da non sbagliare: la stagione dei brianzoli

Dopo la retrocessione in Serie B al termine di una stagione semplicemente disastrosa, ilè chiamato a tornare immediatamente nella massima serie. Le prime novità arrivano il 1°luglio quando la proprietà biancorossa passa per l'80% al fondo di investimento statunitense Beckett Layne Ventures,che prevede l'acquisizione del restante 20% entro giugno 2026. Alessandro Nesta lascia la panchina e al suo posto arriva Paolo, reduce dalla salvezza conquistata con il Frosinone.

L'avvio di stagione è altalenante per i brianzoli dato nelle prime cinque giornate raccolgono 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio. Ma la squadra è solo in fase di rodaggio e i primi risultati iniziano a farsi vedere alla settima giornata quando i lombardi emettono una serie di ben 7 vittorie consecutive che gli porta al comando della classifica. Al 16°turno i brianzoli sfidano il Venezia, altra candidata alla promozione, ma a vincere sono i lagunari (2-0) che sorpassano anche la squadra di Bianco al primo posto.

Paolo Bianco, allenatore del Monza. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Il KO, però, non scoraggia i biancorossi che tornano subito a vincere restando in lotta per i primi due posti insieme a Venezia e Frosinone per buona parte del campionato. Con i veneti che, però, mostrano molta più continuità e a tre giornate dalla fine conquistano la promozione. Al 37°turno, penultimo, il Monza incappa in una clamorosa sconfitta con il Mantova che complica la corsa al secondo posto. Il pareggio nella giornata successiva contro l'Empoli costringe la squadra di Bianco a tentare la promozione tramite il playoff.

Grazie al 3°posto ottenuto, il Monza parte la sua corsa alla Serie A dalle semifinali. L'avversaria è la Juve Stabia di Ignazio Abate. Dopo il pareggio per 2-2 in Campania, allo U-Power Stadium Patrick Cutrone si prende la scena con una doppietta che porta in finale i brianzoli. Come accennato, la sfida di andata contro il Catanzaro vede la squadra di Paolo Bianco ottenere un'importantissima vittoria per 2-0.

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Catanzaro, alla ricerca del capolavoro perfetto: la stagione delle Aquile

Difficilmente il, come anche gli amanti del calcio italiano, si sarebbe aspettato di vedersi in lotta per un posto in Serie A. Nonostante lo svantaggio molto difficile da ribaltare, la squadra di Albertoha mostrato in questa stagione di avere tutte le carte per ribaltare i pronostici. Anzi, in questa stagione ha dimostrato di essere la migliore a capovolgere le situazioni sfavorevoli. Basti pensare a come si era messe le cose all'inizio del campionato.

La stagione delle Aquile, infatti, inizia con addirittura 6 pareggi di fila nei primi 6 turni, ai quale seguono 2 KO contro Padova e Monza. Al 9°turno arriva il primo successo stagionale, contro il Palermo, che si rivela essere una sorta di sveglia per i calabresi perché da quel momento la squadra dell'ex Roma inizia piano piano a risalire la classifica a suon di vittorie tanto da chiudere il girone di andata al quinto posto.

Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro. Qui nelle vesti di allenatore della Fiorentina Primavera (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Al giro di boa, il Catanzaro continua ad accumulare una serie importanti di vittorie, ma alcuni pareggi contro squadre di metà classifica e contro la favorita Venezia rallentano la corsa dei calabresi. Ma è proprio nel rush finale del campionato che le Aquile danno evidenti segni di cedimento tanto che negli ultimi 8 turni ottengono solo una vittoria che, comunque, vale il quinto posto finale e playoff.

La corsa finale alla Serie A parte dal turno preliminare contro l'Avellino. La squadra di Aquilani sbriga la pratica con un secco 3-0 e, dunque, arriva alla semifinale contro il Palermo di Pippo Inzaghi. Al Ceravolo i padroni di casa giocano la loro migliore partita della stagione tanto che solo nei primi 45' annichiliscono i siciliani con ben 3 reti che chiudono la sfida di andata. Al Renzo Barbera, i rosanero vincono 2-0 ma non basta per ribaltare il risultato e così, contro ogni pronostico, il Catanzaro arriva all'ultimo atto contro il Monza dove, appunto, c'è uno 0-2 da ribaltare. Molto difficile ma non impossibile.

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