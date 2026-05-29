Manca sempre meno all'incontro di questa sera che metterà di fronte il Monza ed il Catanzaro. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del ritorno della finale dei Play-off di Serie B. In palio c'è l'ultimo posto disponibile per la prossima edizione della Serie A. La partita comincerà alle ore 20:00 e si disputerà presso l'U-Power Stadium. Aspettando che la gara abbia inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra biancorossi e giallorossi.

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I precedenti tra Monza e Catanzaro

Il Monza guidato daha chiuso al terzo posto nella classifica del campionato conpunti. In questo modo, la squadra proveniente dalla Lombardia ha ottenuto la qualificazione alle semifinali dei Play-off, dove ha affrontato laallenata da. Dopo il pareggio pernella gara d'andata, al ritorno i brianzoli hanno vintograzie alla doppietta di. Il Catanzaro di, invece, ha ottenuto la qualificazione ai Play-off arrivando quinto conpunti. Dopo aver eliminato l'(3-0), le Aquile hanno sfidato il, contro cui hanno vintoall'andata e persoal ritorno.

Monza, Italia - 12 agosto 2025: Demba Thiam del Monza gesticola durante l'amichevole tra Monza ed Inter all'U-Power Stadium. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

In tutta la loro storia, i due club che scenderanno in campo questa sera si sono sfidati 37 volte, tutte nel campionato cadetto. La prima stagione in cui brianzoli e calabresi hanno giocato contro risale a quella datata 1959/1960. Dopo lo 0-0 dell'andata, al ritorno il Catanzaro ha vinto 2-0 grazie alle reti di Arnaldo Lucentini ed Egidio Ghersetich. I giallorossi, anche se di poco, hanno le statistiche delle vittorie dalla loro parte con 12 vittorie, l'ultima di queste risalente al 12 febbraio 1989 col gol di Massimo Palanca. Il Monza, invece, ha vinto otto volte mentre i pareggi sono stati ben 17.

Le sfide di questa stagione e le statistiche quando si affrontano in Lombardia

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Nellepartite del campionato cadetto tra le due squadre disputate in casa del Monza, la metà degli incontri è terminata con un risultato di parità. Cinque di questi pareggi si sono conclusi a reti bianche. I padroni di casa hanno vintomatch, soltanto uno in più dei giallorossi che hanno ottenuto l'ultima vittoria ilcon la rete diNella giornata odierna, le due squadre giocheranno contro per la quarta ed ultima volta in questa stagione. In campionato, dopo aver subito il gol dial quinto minuto, il Monza ha conquistato i tre punti grazie alle reti di. Al ritorno, il Catanzaro stava per vincere con il gol dial 6', ma il rigore segnato daal 96' ha rimesso la gara in equilibrio. Nella finale d'andata dei Play-off della scorsa settimana, il Monza ha vinto 0-2 grazie ai gol di

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