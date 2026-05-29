Alle ore 20:00 andrà in scena il match che metterà in palio l'ultimo posto disponibile per la prossima edizione della A
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Manca sempre meno all'incontro di questa sera che metterà di fronte il Monza ed il Catanzaro. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del ritorno della finale dei Play-off di Serie B. In palio c'è l'ultimo posto disponibile per la prossima edizione della Serie A. La partita comincerà alle ore 20:00 e si disputerà presso l'U-Power Stadium. Aspettando che la gara abbia inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra biancorossi e giallorossi.
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I precedenti tra Monza e CatanzaroIl Monza guidato da Paolo Bianco ha chiuso al terzo posto nella classifica del campionato con 76 punti. In questo modo, la squadra proveniente dalla Lombardia ha ottenuto la qualificazione alle semifinali dei Play-off, dove ha affrontato la Juve Stabia allenata da Ignazio Abate. Dopo il pareggio per 2-2 nella gara d'andata, al ritorno i brianzoli hanno vinto 2-1 grazie alla doppietta di Patrick Cutrone. Il Catanzaro di Alberto Aquilani, invece, ha ottenuto la qualificazione ai Play-off arrivando quinto con 59 punti. Dopo aver eliminato l'Avellino (3-0), le Aquile hanno sfidato il Palermo, contro cui hanno vinto 3-0 all'andata e perso 2-0 al ritorno.
In tutta la loro storia, i due club che scenderanno in campo questa sera si sono sfidati 37 volte, tutte nel campionato cadetto. La prima stagione in cui brianzoli e calabresi hanno giocato contro risale a quella datata 1959/1960. Dopo lo 0-0 dell'andata, al ritorno il Catanzaro ha vinto 2-0 grazie alle reti di Arnaldo Lucentini ed Egidio Ghersetich. I giallorossi, anche se di poco, hanno le statistiche delle vittorie dalla loro parte con 12 vittorie, l'ultima di queste risalente al 12 febbraio 1989 col gol di Massimo Palanca. Il Monza, invece, ha vinto otto volte mentre i pareggi sono stati ben 17.
Le sfide di questa stagione e le statistiche quando si affrontano in LombardiaNelle 18 partite del campionato cadetto tra le due squadre disputate in casa del Monza, la metà degli incontri è terminata con un risultato di parità. Cinque di questi pareggi si sono conclusi a reti bianche. I padroni di casa hanno vinto cinque match, soltanto uno in più dei giallorossi che hanno ottenuto l'ultima vittoria il 18 marzo 1984 con la rete di Giuseppe Lorenzo.
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