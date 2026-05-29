Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quella che metterà di fronte il Monza ed il Catanzaro e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del ritorno dei Play-off di Serie B, che mettono in palio l'ultimo posto disponibile per la prossima edizione della Serie A. L'incontro inizierà alle ore 20:00 e si disputerà presso l'U-Power Stadium. Nella regular seaseon, il Monza ha vinto 2-1 l'andata mentre al ritorno i due club hanno pareggiato 1-1. La scorsa settimana, invece, i brianzoli hanno vinto 0-2 la l'andata dei Play-off con gol di Hernani e Caso.

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Monza-Catanzaro, dove vedere il match

La squadra biancorossa, che tornerebbe in A dopo, ha la possibilità di sfruttare al meglio non solo il doppio vantaggio della gara d'andata, ma anche il fattore campo visto che giocheranno in casa. I giallorossi, che mancano in massima divisione dalla stagione, proveranno a ribaltare completamente la situazione giocando in trasferta contro una delle squadre che, dall'inizio della stagione, era tra le favorite per la promozione in massima serie. La sfida tra il Monza ed il Catanzaro sarà visibile sia in diretta televisiva che in streaming su DAZN. Sempre in streaming, poi, si potrà vedere anche su Amazon Prime Video con La B Channel.

Monza, Italia - 12 agosto 2025: Demba Thiam del Monza gesticola durante l'amichevole tra Monza ed Inter all'U-Power Stadium. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Come arrivano i due club alla gara

Il Monza allenato da, sin dall'inizio della stagione, era tra le favorite per la promozione in Serie A. Si pensava ad un ritorno diretto in massima divisione ma, a causa di alcuni risultati negativi, ha chiuso il campionato al terzo posto conpunti qualificandosi alle semifinali per i Play-off. Prima del match della scorsa settimana controllo il Catanzaro, i biancorossi hanno affrontato la, contro cui hanno pareggiatoall'andata e vintoal ritorno disputato in casa.

Empoli, Italia - 10 agosto 2024: Mattia Viti dell'Empoli contro Pietro Iemmello del Catanzaro durante la partita di Coppa Italia tra Empoli e Catanzaro allo Stadio Carlo Castellani. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il Catanzaro, invece, ha come allenatore l'ex centrocampista di Roma e Milan Alberto Aquilani. I giallorossi sono arrivati al quinto posto avendo totalizzato 59 punti e, grazie al piazzamento in classifica, hanno staccato il pass per la qualificazione ai Play-off. Per accedere alle semifinali di questa fase, le Aquile hanno giocato i quarti di finale contro l'Avellino battendolo 3-0. Con lo stesso risultato, i giallorossi hanno vinto l'andata della semifinale contro il Palermo. Nonostante la sconfitta per 2-0 nel match di ritorno al Barbera, il Catanzaro è andato in finale.

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Probabili formazioni

Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, la squadra proveniente dalla Lombardia dovrebbe scendere in campo con la formazione titolare, affidandosi in attacco a Patrick Cutrone supportato dalla trequarti composta da. I giallorossi, dal canto loro, dovranno fare a meno degli infortunati Seha e, ma potranno contare sull'esperienza die sulle qualità tecniche del classe 2007

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Ravanelli, Carboni; Bakoune, Colombo, Pessina, Azzi; Colpani, Dany Mota; Cutrone. Allenatore: Bianco

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello. Allenatore: Aquilani

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