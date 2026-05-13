Terminata la regular season, è tempo di playoff in Serie B. Dopo le promozioni dirette di Venezia come prima e Frosinone come seconda, in cadetteria si va a caccia dell'ultimo pass disponibile per andare nella massima serie del calcio italiano. Nella giornata di ieri, sono andate in scena le partite del primo turno dei playoff e, in vista del verdetto finale, è importante fare il quadro della situazione su quanto accaduto finora.

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I risultati dei primi turni: passano Catanzaro e Juve Stabia

Nel primo match del primo turno dei playoff di, lasorprende tutti ed espugna l'Alberto Braglia diLa partita tra le due squadre è parecchio bloccata, con il solo palo dinel primo tempo a impensierire l'equilibrio di un match che vede tanta lotta a centrocampo e qualche sussulto da parte dei padroni di casa. Alla ripresa, il risultato segna ancora 0-0 ma a regalare la gioia ai campani ci pensa il talento in prestito dal Milan , con un super gol in girata all'86'. Il talento, che prima trascinava la primavera rossonera, ora incanta i tifosi di, tuttavia, la corsa verso la promozione inè soltanto al suo primo capitolo.

Leonardo Candellone della Juve Stabia compete per la palla con Rayyan Baniya della Juve Stabia e Salim Diakite della Juve Stabia durante la partita Play Off serie B tra Juve Stabia e Palermo allo Stadio Romeo Menti il ​​17 maggio 2025 a Castellammare di Stabia

In un gremito Nicola Ceravolo, invece, il Catanzaro regala una notte da sogno ai propri tifosi schiantando per 3-0 l'Avellino. Ad aprire le marcature è una grande incursione centrale di Pontisso che, sfruttando lo spazio lasciato scoperto dalla difesa campana, insacca l'1-0 per i giallorossi. Al ritorno dagli spogliatoio, il VAR nega la gioia del raddoppio alla squadra calabrese, la quale dovrà aspettare l'83° minuto per firmare il 2-0 con Tommaso Cassandro. Infine, a sigillare la vittoria per il Catanzaro ci pensa la bandiera del club, Pietro Iemmello, trasformando il calcio di rigore che è riuscito a procurarsi dopo una dura lotta in area con i difensori biancoverdi.

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Verso le semifinali

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Archiviati i primi turni, l'attenzione si sposta subito sulle semifinali dei playoff. Superato il, lasi prepara ora ad affrontare la terza corazzata della Serie B, il. L'andata si terrà sabato 16 maggio alle ore 20 al Romeo Menti di, mentre, il match di ritorno avrà luogo martedì 19 maggio alle ore 20 al Brianteo diDall'altro lato del tabellone, ilaffronterà ildiin una sfida che si appresta ad esser accesissima. La gara d'andata è fissata per domenica 17 maggio alle ore 20 tra le mura del Ceravolo di, mentre, il ritorno sarà mercoledì 20 maggio alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera di

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