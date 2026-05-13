I risultati del primo turno dei playoff di Serie B: il Catanzaro schianta 3-0 l'Avellino, mentre, Zeroli in girata regala la vittoria ai campani
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Terminata la regular season, è tempo di playoff in Serie B. Dopo le promozioni dirette di Venezia come prima e Frosinone come seconda, in cadetteria si va a caccia dell'ultimo pass disponibile per andare nella massima serie del calcio italiano. Nella giornata di ieri, sono andate in scena le partite del primo turno dei playoff e, in vista del verdetto finale, è importante fare il quadro della situazione su quanto accaduto finora.
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I risultati dei primi turni: passano Catanzaro e Juve StabiaNel primo match del primo turno dei playoff di Serie B, la Juve Stabia sorprende tutti ed espugna l'Alberto Braglia di Modena. La partita tra le due squadre è parecchio bloccata, con il solo palo di Ambrosino nel primo tempo a impensierire l'equilibrio di un match che vede tanta lotta a centrocampo e qualche sussulto da parte dei padroni di casa. Alla ripresa, il risultato segna ancora 0-0 ma a regalare la gioia ai campani ci pensa il talento in prestito dal Milan, Kevin Zeroli, con un super gol in girata all'86'. Il talento, che prima trascinava la primavera rossonera, ora incanta i tifosi di Castellamare di Stabia, tuttavia, la corsa verso la promozione in Serie A è soltanto al suo primo capitolo.
In un gremito Nicola Ceravolo, invece, il Catanzaro regala una notte da sogno ai propri tifosi schiantando per 3-0 l'Avellino. Ad aprire le marcature è una grande incursione centrale di Pontisso che, sfruttando lo spazio lasciato scoperto dalla difesa campana, insacca l'1-0 per i giallorossi. Al ritorno dagli spogliatoio, il VAR nega la gioia del raddoppio alla squadra calabrese, la quale dovrà aspettare l'83° minuto per firmare il 2-0 con Tommaso Cassandro. Infine, a sigillare la vittoria per il Catanzaro ci pensa la bandiera del club, Pietro Iemmello, trasformando il calcio di rigore che è riuscito a procurarsi dopo una dura lotta in area con i difensori biancoverdi.
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Verso le semifinaliArchiviati i primi turni, l'attenzione si sposta subito sulle semifinali dei playoff. Superato il Modena, la Juve Stabia si prepara ora ad affrontare la terza corazzata della Serie B, il Monza. L'andata si terrà sabato 16 maggio alle ore 20 al Romeo Menti di Castellammare, mentre, il match di ritorno avrà luogo martedì 19 maggio alle ore 20 al Brianteo di Monza.
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