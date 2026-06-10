Alessandro Nesta ha scelto il modulo per il nuovo Avellino: "4-3-fantasia". Tra Leonardo e Galliani, le prime parole del neo tecnico dei lupi.
Dopo l’annuncio ufficiale, arrivano le prime parole di Alessandro Nesta da neo-tecnico dell’Avellino. Durante la presentazione, l’ex centrale del Milan ha ricordato e citato quello che è stato suo allenatore, anche se solo per poco, Leonardo.
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Avellino, le prime parole di Nesta
Inizia una nuova avventura per Alessandro Nesta, che dopo il biennio a Monza ricomincia dalla panchina dell’Avellino. L’ex difensore della nazionale italiana, dopo essersi fermato un anno, prova a rilanciarsi sulla panchina dei lupi. Il neo tecnico ha deciso di farsi ispirare in questo percorso da un suo ex allenatore, Leonardo. Citando il brasiliano, che quando sedeva sulla panchina del Milan parlò di "4-2-fantasia", Alessandro ha scelto il suo di modulo: "4-3-fantasia".
"Il Modulo? 4-3 fantasia. Parto per costruire con una difesa a 4, poi vediamo, se cambiare qualcosa. Fare nomi non è giusto, abbiamo fatto delle riflessioni. Ma ripeto, sono in un club ambizioso, sono certo che faremo una squadra giusta, cercheremo di far divertire i tifosi".
Poi una riflessione sulla costruzione dal basso, croce e delizia di tante squadre del nostro campionato: "La costruzione dal basso è stata esasperata troppo, a me piace organizzazione, le squadre ormai ti vengono a prendere alte a uomo. Io voglio una squadra pratica, Galliani mi diceva, tutti olandesi fino al sabato, poi la domenica tutti dietro. Così vogliamo, cercheremo di essere una squadra aggressiva e motivata".
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L’ex Lazio ha poi sottolineato l’importanza dei settori giovanili: "Io ovunque vado seguo spesso la Primavera e il settore giovanile. I giovani vanno messi in un contesto giusto, da affiancarli a 4-5 esperti e vecchi. Con il direttore stiamo ragionando anche su questa cosa qui".
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