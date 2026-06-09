Dopo l'eliminazione dai Play-off, i biancoverdi provenienti dalla Campania hanno deciso di cambiare allenatore affidandosi ad un Campione del Mondo
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Dopo una stagione di pausa, Alessandro Nesta tornerà ad allenare e dalla prossima annata sarà sulla panchina dell'Avellino. La squadra che milita in Serie B, infatti, nelle ultime ore ha ufficializzato l'arrivo del nuovo tecnico che prenderà il posto di Ballardini. Due anni dopo l'esperienza con la Reggiana, Nesta torna ad allenare nel campionato cadetto e quella coi Lupi sarà la prima esperienza con un club proveniente dalla Campania.
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Nesta nuovo allenatore dell'Avellino: il comunicato ufficialeDopo l'esperienza sulla panchina del Monza nel corso della stagione 2024/2025, Nesta torna ad allenare una squadra. L'ex difensore di Lazio e Milan riparte dalla Serie B e dall'Avellino, che ha deciso di affidarsi a lui per tornare nuovamente ai Play-off e sperare nella promozione. Nesta ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per un'altra stagione. Di seguito, il comunicato ufficiale presente sul sito del club biancoverde:
"L’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra, per la stagione 2026/2027, a mister Alessandro Nesta. Nato a Roma il 19 marzo 1976, ha iniziato la carriera di allenatore a Miami (USA), guidando il club statunitense per 3 stagioni sportive.
Il suo percorso da tecnico in Italia inizia nella stagione 2018/2019, in serie B alla guida del Perugia. Poi esperienze in panchina con Frosinone e Reggiana, in serie B, e Monza in Serie A. In totale per lui 192 panchine tra Serie A, Serie B, Coppa Italia e Play-off di Serie B. L’accordo prevede una durata fino al 30 Giugno 2028".
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La conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico si terrà mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 10:30, presso la sala stampa dello stadio Partenio – Lombardi".
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