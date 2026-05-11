Lo scorso venerdì il campionato di Serie B è terminato. Dopo che tutti i piazzamenti sono stati ufficializzati a saltare all'occhio è il distacco tra il Monza, prima qualificata per i playoff, e l'Avellino, ultima qualificata. Con ben 27 punti i punti a dividere le due squadre, ci troviamo davanti a una situazione storica in Serie B che non era mai capitata prima. Questo divario ha fatto riflettere in molti, persino gli allenatori di Monza e Palermo, coinvolti direttamente.

VERONA, ITALIA - 21 OTTOBRE: Dany Mota del Monza festeggia dopo aver segnato il gol del vantaggio nella partita di Serie A tra Verona e Monza allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 21 ottobre 2024 a Verona, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365

Una prima volta per la storia della Serie B

I due allenatori hanno dichiarato a più riprese come non sia il massimo giocarsi la promozione contro squadre, come l'Avellino ad esempio, che non hanno mai lottato per il vertice e fatto tutto un altro campionato. Palermo e Monza hanno perso 6 partite nel campionato di Serie B, l'Avellino ottavo invece ne ha perse 15, quasi il triplo.

Questoe infatti è la prima volta nella storia che succede. In molti hanno iniziato a riflettere su una possibile modifica del sistema. A lamentarsi di questa situazione anomala sono stati prima di tutto, i rispettivi tecnici di Monza e Palermo

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La possibile riforma playoff sul modello playout

La situazione ha sollevato indubbiamente molti interrogativi sul funzionamento del sistema. Un'ipotesi che i vertici della FIGC potrebbero prendere in considerazione potrebbe essere quella di introdurre una discriminante che decreti un margine massimo per poter disputare i playoff, un po' come avviene già per i playout.

Con un distacco di 5 o più punti tra 16° e 17° in classifica, infatti, non si disputerà nessuno spareggio ma retrocederà direttamente la diciassettesima in classifica. Dopo il caso di Monza e Avellino, che si ritrovano a combattere per un posto in Serie A nonostante i 27 punti di distanza, è lecito attendersi una riforma che vada a render più equo il sistema di promozione.

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