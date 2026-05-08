Domani sera si chiude la fase campionato della Serie B 2025-26 e c'è ancora molto da scrivere. L'unica certezza è la promozione in Serie A del Venezia, il resto è tutto da decidere. Proprio i lagunari avranno modo di festeggiare l'importante traguardo nella sfida casalinga contro il Palermo, già sicuro di un posto nella semifinale del playoff. Fischio di inizio alle ore 21.

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Paolo Vanoli, allenatore del Venezia e autore della promozione in Serie A nel 2024. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Venezia-Palermo, correva l'anno 2024: Tessman e Candela fanno volare i lagunari in finale playoff

L'ultimo turno dellaoffre un big match tutto da vivere. Allo Stadio Pier Luigi Penzo va in scena la sfida Venezia-Palermo , una partita in termini di classifica ha poco da dire. La squadra di Giovanniè già matematicamente promossa in Serie A, mentre i rosanero sono già certi di un posto nei playoff. All'andata la partita è finita senza reti.

Quella di domani sera sarà la sfida numero 59 tra rosanero e lagunari. Ad oggi il bilancio vede una situazione di grande equilibrio con i siciliani avanti di una sola vittoria rispetto ai veneti (21-20). 27 sono invece i pareggi. Anche nel numero di reti segnate i siciliani sono di poco avanti: 67-64. L'ultimo incrocio al Penzo tra i due club risale al 24 maggio 2024, una sfida indimenticabile per il Venezia.

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I due club si giocavano l'accesso alla finale del playoff per la Serie A e la situazione vedeva il Venezia avanti di una rete dopo l'1-0 del Barbera, firmato da Pierini. Quella che doveva essere una partita combattuta, viene chiusa nel giro di pochi minuti. Dopo solo 4' dal fischio di inizio, Tessamann porta avanti i padroni di casa con un gran destro dalla distanza. Il Palermo non riesce a reagire e i lagunari prima vanno ad un soffio dal raddoppio che però arriva sul finire del primo tempo con Candela.

Il copione si ripete nella ripresa con il Palermo che non riesce proprio a contenere i giri palla del Venezia. L'unico guizzo dei rosanero, quello vincente, arriva a solo 5 minuti dalla fine con Chaka Traoré. Il classe 2004, arrivato a gennaio dal Milan, entra in area dalla destra, rientra e scarica il sinistro. La deviazione di Svoboda è decisiva, ma a conti fatti serve a poco. La partita termina 2-1 e il Venezia vola così in finale contro la Cremonese, dove la rete di Gytkjær sarà decisiva per la promozione in Serie A della squadra di Vanoli.

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