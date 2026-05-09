Dal ritorno nella massima serie di Venezia e Frosinone fino a playoff, playout e retrocessioni: ecco tutti i verdetti finali della Serie B
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Al termine degli ultimi 90 minuti di regular season, la Serie B ha emesso ufficialmente i suoi verdetti: tra chi festeggia il ritorno in Serie A, chi incrocia le dita nella speranza di superare playoff o playout e chi, invece, piange per la retrocessione in Serie C. Dopo 38 folli giornate, è tempo di fare il punto su tutti i verdetti della stagione 2025/26 del campionato cadetto.
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Pescara e Spezia salutano la Serie B ❌— DAZN Italia (@DAZN_IT) May 8, 2026
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Serie B: le promosse ed i playoffDopo il Venezia, già promosso con una giornata d'anticipo, anche il Frosinone conquista il ritorno in Serie A (dopo tre stagioni) grazie al netto successo per 5-0 sul Mantova. I ciociari sfruttano il vantaggio in classifica sul Monza (allungato addirittura a +5 grazie al pareggio dei brianzoli contro l'Empoli), chiudendo al secondo posto e centrando l'obiettivo promozione diretta nella massima serie del calcio nostrano.
Definita anche la griglia dei playoff. Con la vittoria del Frosinone, il Monza si arrende all'ultima giornata e per sperare nell'atteso ritorno in A dovrà irrimediabilmente passare dagli imprevedibili playoff di Serie B. Insieme ai biancorossi, a incrociare le dita ci saranno: Palermo (quarta), Catanzaro (quinta), Modena (sesta), Juve Stabia (settima) e Avellino (ottava).
Quanto agli incroci, si terranno prima i due quarti di finale in gara secca, Modena-Juve Stabia (martedì 12 maggio ore 18.45) e Catanzaro-Avellino (martedì 12 maggio ore 21), con le squadre vincitrici che accederanno alle due semifinali. La vincente di Modena-Juve Stabia affronterà il Monza (andata 16 maggio ore 20, ritorno martedì 19 maggio ore 20) mentre chi uscirà vittorioso da Catanzaro-Avellino dovrà vedersela col Palermo (andata domenica 17 maggio ore 20, ritorno mercoledì 20 maggio ore 20).
Riguardo le finali, in attesa di conoscere il nome dei due club che si contenderanno l'ultimo posto valevole per la promozione in A, le due gare si terranno domenica 24 maggio alle ore 20 (andata) e venerdì 29 maggio sempre alle ore 20 (ritorno).
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Playout e retrocesse: Spezia in C dopo 14 anniSi chiude nel peggiore dei modi la stagione di Reggiana, Spezia e Pescara, retrocesse in Serie C al termine di una serratissima lotta salvezza, rimasta aperta fino all'ultima giornata. Per quanto riguarda lo spareggio per i play-out saranno Sudtirol e Bari a giocarsi l'ultima chance di rimane nel campionato cadetto del calcio italiano.
L'andata del playout è fissata per venerdì 15 maggio alle ore 20 al San Nicola di Bari, mentre il match di ritorno si terrà venerdì 22 maggio alle ore 20 allo stadio Marco Druso di Bolzano.
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