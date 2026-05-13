Tra i calciatori scesi in campo ieri sera durante la partita tra Catanzaro ed Avellino figura il giallorosso Pietro Iemmello. Le due squadre hanno giocato ieri sera contro in occasione dei Play-off di Serie B, che valgono per il terzo ed ultimo posto disponibile per la prossima edizione della Serie A. Presso lo Stadio Nicola Ceravolo, i padroni di casa hanno vinto 3-0 conquistando, così, il posto in semifinale dove affronteranno il Palermo di Filippo Inzaghi. Iemmello ha segnato la terza rete per la sua squadra e ha esultato facendo una dichiarazione d'amore nei confronti dei giallorossi e dei propri tifosi.

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Tifosi del Catanzaro. (Foto presa dal sito ufficiale della squadra uscatanzaro1929.com)

Catanzaro, Iemmello come Totti: maglia con la scritta "6 UNICA" e dedica a squadra e tifosi

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La partita di ieri sera tra Catanzaro ed Avellino si sblocca al minuto 41 con il gol con la rete giallorossa disu assist di. Nei primi minuti del secondo tempo, ilannullato il gol del Catanzaro segnato da, figlio dell'allenatore del Lecce. Per la seconda rete delle Aquile bisogna aspettare il minuto 83 quando, su assist di, ha inserito il proprio nome nel tabellino dei marcatori. Nei minuti finale dell'incontro, precisamente al 93', Iemmello segna su calcio di rigore il 3-0 per la squadra calabra. Al triplice fischio dell'arbitro ha avuto inizio la festa giallorossa per il passaggio del turno.

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Dopo aver battuto il calcio di rigore mettendo a segno la rete del 3-0 finale per la propria squadra, Iemmello ha esultato alzando la maglietta e sotto ne aveva un'altra con la scritta "6 UNICA". Questo gesto rimanda a quel che ha fatto Francesco Totti dopo aver segnato nel Derby di Roma del 2002 vinto 5-1 dalla Roma contro la Lazio. Iemmello ha voluto dedicare quest'esultanza sia ai tifosi delle Aquile che alla squadra della città in cui è nato nel 1992 e della quale è capitano. Una dichiarazione d'amore da parte di un giocatore diventato leader e trascinatore del Catanzaro.

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