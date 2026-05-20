Grazie alla doppietta di Patrick Cutrone, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e si aggiudica così un posto nella finale del playoff per la Serie A. Questa sera conoscerà la sua avversaria tra Palermo-Catanzaro. Si parte dal 3-0 per i calabresi. Proprio l'ex del Milan si è preso la scena della partita prima sbloccandola all'83' per poi chiuderla all'ultimo minuto. Al termine delle ostilità è intervenuto ai microfoni di DAZN.

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Monza, una doppietta di Cutrone porta i brianzoli alla finale playoff: "Venuta fuori la forza del gruppo"

A um passo do retorno: Monza vence a Juve Stabia e garante um lugar na final dos playoffs da Serie B.

pic.twitter.com/NtqztCCJ6o — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) May 19, 2026

Era arrivato per dare una mano al Monza in fase realizzativa. Ebbene, ieri sera Patrickha risposto più che presente. Nella partita contro la, valevole per il ritorno della semifinale playoff, l'ex attaccante del Milan si è rivelato l'arma vincente di Paolo. Entrato al 56' al posto di Andrea, il classe '98 ha prima sbloccato la partita all'83, dopo essersi liberato del portiere con un paio di finte, e poi in ripartenza all'ultimo minuto a porta completamente vuota.

Una doppietta importantissima che porta i brianzoli a compiere un altro passo verso la promozione. Proprio l'attaccante biancorosso è poi intervenuto ai microfoni di DAZN dove, senza troppi giri di parole, ha esplicitato l'obiettivo della squadra: "La promozione è il nostro obiettivo, non ci siamo riusciti attraverso il campionato e ci proviamo ora, ma i playoff sono un torneo a parte". E adesso un ultimo sforzo: "Sono molto contento, sapevamo di affrontare una squadra che gioca bene. E' venuta fuori la forza di questo gruppo, è lo spirito che ci vorrà per la finale. Mi hanno accolto bene quando sono arrivato".

Patrick Cutrone al termine della partita contro la Juve Stabia (Fonte X Monza)

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