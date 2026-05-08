Liverpool, Mac Allister e Robertson battono Chiesa in una challenge sulla pasta: la reazione

Domani scenderanno in campo Liverpool e Chelsea ad Anfield per la giornata 36 della Premier League, sfida che vede contrapposte due squadre con obiettivi completamente differenti. Il Liverpool si trova infatti in quarta posizione a quota 58 punti, a pari punti con l'Aston Villa guidato da Unai Emery e a -6 dal terzo posto occupato dal Manchester United.

Il Chelsea invece occupa attualmente la nona posizione con 48 punti e ha come obiettivo quello di arrivare al sesto posto, visto che potrebbe valere la Champions League. Per la prossima stagione l'Inghilterra avrà infatti 5 slot per la Champions, ma potrebbero diventare 6 se l'Aston Villa dovesse uscire vincitore dalla finale di Europa League.

In quel caso le squadre ad andare in Champions League sarebbero 6 e verrebbe conteggiato il sesto posto occupato dal Bournemouth che si trova a quota 52 punti.

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LIVERPOOL, INGHILTERRA - 13 FEBBRAIO: Una vista aerea dello stadio di Anfield prima della partita di Premier League tra Liverpool FC ed Everton FC ad Anfield, il 13 febbraio 2023 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Liverpool-Chelsea, il pronostico secondo ChatGPT

Secondo l'intelligenza artificiale più famosa al mondo, la sfida tra Liverpool e Chelsea termineràcon le reti didel Liverpool, che rispondono al vantaggio dei Blues che sempre secondo l'AI arriverà dopo pochi minuti grazie a

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L'Intelligenza Artificiale ha tenuto conto dell'ultimo periodo negativo del Chelsea che ha vinto solo 2 delle ultime 10 partite, con il preoccupante dato dei 22 gol subiti , subendo imbarcate anche contro squadre nettamente inferiori.

Sarà una partita complicata per il Liverpool perchè ora il Chelsea ha davvero necessità di vincere e provare a tentare di raggiungere il sesto posto che quest'anno potrebbe valere la coppa europea più prestigiosa. Anche il Liverpool arriva al match dopo aver perso l'ultima contro il Manchester United, che dopo 3 stagioni vengono superati in classifica dagli eterni rivali.