Per sapere come finirà il match di Champions League e se i nerazzurri passeranno il turno approdando agli ottavi, abbiamo chiesto una previsione a ChatGpt, Claude e Gemini.

Atalanta e Borussia Dortmund si incontreranno Mercoledì 25 Febbraio per la gara di ritorno dei sedicesimi di Champions League. I nerazzurri sono chiamati all'impresa per ribaltare il 2-0 subito al Westfalenstadion e abbiamo chiesto un pronostico ad alcune intelligenze artificiali per sapere se la Dea passerà il turno o meno.

Atalanta-Borussia Dortmund: come arrivano le due squadre al match — La gara di andata ci ha raccontato di uno scontro impari tra le due squadre. La squadra allenata da Palladino non è mai scesa in campo e, nonostante il gol subito a soli due minuti dal calcio d'inizio, non ha mai mostrato dei reali segni di reazione. Nel match di sabato però, nonostante le molte polemiche da parte degli avversari per il gol annullato ad Hojlund, i bergamaschi hanno battuto in rimonta il Napoli portandosi ad un solo punto dalla Juventus quinta in classifica e quindi rientrando completamente per la corsa all'Europa, obiettivo che fino a poche giornate fa sembrava impossibile. Raffaele Palladino dovrà ancora fare a meno di De Ketelaere e di Raspadori perciò sottopunta dovrebbe riproporre la coppia Pasalic-Zalewski, nonostante le quotazioni in salita per Lazar Samardzic dopo la prestazione contro il Napoli. Per il resto scenderà in campo la formazione tipo, con il classico dubbio Scamacca-Krstovic.

Di fronte i gialloneri che, forti del risultato dell'andata, si presenteranno a Bergamo con l'obiettivo di non subire gol. La squadra allenata da Niko Kovac sabato ha pareggiato per 2-2 in casa del Lipsia, abbandonando quasi definitivamente le ultime speranze per il titolo, essendo ora a -8 dal Bayern Monaco. Il Borussia dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione dell'andata, perciò avremo modo di rivedere titolare Reggiani. Il centrale 2008 ha fatto molto bene all'andata, complice la scarsa potenza di fuoco dell'attacco atalantino e si sta guadagnando pian piano un posto molto importante nelle rotazioni dei tedeschi.

Atalanta-Borussia Dortmund con il pronostico delle AI — Per sapere come finirà Atalanta-Borussia Dortmund, abbiamo chiesto un pronostico a varie intelligenze artificiali: Scamacca e compagni saranno in grado di farcela?

ChatGpt: "Prevedo una gara aperta, con occasioni da entrambe le parti. Mi aspetto che l’Atalanta riesca a vincere la partita, magari 2-1, sfruttando l’intensità e il fattore campo. Tuttavia, non sono convinto che questo basti per il passaggio del turno: il Borussia ha struttura, esperienza e la capacità di segnare quel gol “pesante” che può spezzare l’entusiasmo".

Gemini: "Il mio pronostico è che l'Atalanta la partita la porterà a casa. Spingeranno fortissimo fin dal primo minuto e troveranno la via della rete, ma segnare tre gol senza scoprirsi troppo la vedo durissima. Prevedo una vittoria di puro orgoglio per la squadra di Palladino, magari un 2-1 o un 2-0 che allungherebbe l'ansia ai supplementari, dove però le energie spese per la rincorsa potrebbero costare care. Alla fine, razionalmente, vedo il Dortmund qualificato al turno successivo".

Claude: "Prevedo una vittoria dell'Atalanta (la squadra spingerà dall'inizio), ma difficilmente con i 3 gol necessari per passare direttamente. Più probabile un 2-0 o 2-1 che, purtroppo per i bergamaschi, non basterebbe. Qualificazione Borussia Dortmund la mia previsione, nonostante tutto il cuore della Dea".

Per tutte le AI che abbiamo interrogato, il Borussia è un muro troppo alto da scavalcare. I neroazzurri però, ci hanno già regalato grandi notti europee alla New Balance Arena e siamo certi che mercoledì ci proveranno ancora.