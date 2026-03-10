Per sapere come finirà la sfida tra Blancos e Citizens abbiamo chiesto una previsione all'intelligenza artificiale

Francesco Di Chio 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 18:02)

Inizia la fase più calda della Champions League e, come spesso accade, il tabellone ci propone delle finali anticipate. Forse nella gara con più aspettative dell'intero turno, si sfideranno Real Madrid e Manchester City: Galacticos contro Citizens, due squadre che quando si incontrano danno vita a delle partite indimenticabili. Abbiamo chiesto a varie AI - ChatGpt, Claude e Gemini - quale sarà il pronostico della gara di andata degli ottavi di finale di Champions.

Real Madrid-Manchester City: come arrivano le due squadre al match — Mercoledì 11 Marzo si sfideranno due delle squadre più forti dell'intero pianeta. Real Madrid e Manchester City si sono incontrate per ben 5 volte nella fase ad eliminazione a diretta, con i risultati che sorridono e nettamente ai Blancos: 4 qualificazioni per gli spagnoli, 1 sola per gli inglesi. Ma al match le due squadre ci arrivano in due momenti di forma quasi opposti.

Da una parte i ragazzi allenati da Guardiola, che hanno ritrovato l'equilibrio perduto e negli ultimi 11 match hanno raccolto 9 vittorie e 2 pareggi; dall'altra i Galacticos che, dopo il cambio di panchina che ha visto subentrare Arbeloa al posto di Xabi Alonso, non hanno ancora trovato l'alchimia giusta. I Blancos sono tornati a vincere (1-2 contro il Celta Vigo) dopo due sconfitte consecutive in campionato, restando 4 punti dietro la capolista Barcelona. Si sa però, che quando i padroni di casa sentono la musica della Champions, la storia è un altra: non si vincono 15 Champions League per caso.

Se Guardiola potrà fare affidamento a tutta la rosa a completa disposizione, la situazione in casa Madrid è più allarmante. Oltre A Rodrygo (stagione finita) e Jude Bellingham (che dovrà stare fuori a tempo indeterminato), il grande assente potrebbe essere Kylian Mbappè. La stella della nazionale francese avrebbe un problema al legamento sinistro, e giocarci sopra potrebbe compromettere non solo il resto della stagione, ma anche la sua partecipazione al Mondiale. Per questo motivo probabilmente il parigino non dovrebbe scendere in campo nella super sfida.

Il pronostico delle AI — Nella speranza di rivedere match pieni di gol come gli ultimi a cui abbiamo assistito tra i due team, abbiamo chiesto un pronostico a varie intelligenze artificiali. Vinicius contro Haaland, Arbeloa contro Guardiola, chi vincerà?

ChatGpt: "La sfida tra Real Madrid e Manchester City parte da un equilibrio storico negli ultimi anni, ma questa volta il contesto sembra leggermente diverso. Il Real arriva alla partita con diverse assenze pesanti nel reparto offensivo: senza Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Rodrygo, gran parte della produzione offensiva della squadra viene inevitabilmente ridimensionata. Mi aspetto quindi un match in cui il City proverà a controllare il gioco e il Real cercherà di resistere e colpire quando possibile, probabilmente con un atteggiamento più prudente del solito. Pronostico: 1-2"

Gemini: "Guardando freddamente ai numeri e alle condizioni delle rose, il Manchester City parte favorito, nonostante giochi in trasferta. Le assenze contemporanee di Bellingham, Mbappé e Rodrygo tolgono tantissima potenza di fuoco ad Arbeloa, lasciando il peso dell'attacco quasi interamente sulle spalle di Vinicius e Brahim Diaz. Di contro, il City arriva in forma smagliante, con Haaland in stato di grazia e una fluidità di gioco superiore in questo momento della stagione. Pronostico: Un pareggio ricco di reti (es. 1-1 o 2-2) che rimanderà ogni verdetto al ritorno all'Etihad del 17 marzo, oppure una vittoria di misura del Manchester City (es. 1-2)"

Claude: "Questa è probabilmente la partita più squilibrata (sulla carta) degli ultimi anni tra le due. Senza Mbappé, Bellingham, Rodrygo e Militão, il Real affronta il City con una formazione fortemente rimaneggiata. Il City ha qualità, freschezza e più soluzioni tattiche. Detto questo, il Bernabéu rimane un fattore enorme, Vinicius è imprevedibile e Valverde/Tchouaméni possono reggere il centrocampo. Pronostico: 1-2 per il Manchester City, con la qualificazione ancora apertissima in vista del ritorno all'Etihad il 17 marzo, quando Mbappé e Bellingham potrebbero essere disponibili"

Tutte le AI sembrano allineate: il Manchester City dovrebbe affrontare la gara di ritorno forte della vittoria esterna. Ma, appunto, quando suona quella musica li al Bernabeu, ogni pronostico può essere ribaltato. L'unica cosa di cui siamo certi è che assisteremo ad una parata di stelle.