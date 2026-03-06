Gravi conseguenze per il Real Madrid dopo il gesto del tifoso nel duello di Champions League contro il Benfica

Federico Iezzi Collaboratore 6 marzo - 20:00

La Uefaha chiuso parzialmente il Santiago Bernabeu per il saluto nazista fatto da un tifoso del Real Madrid prima della partita di Champions League contro il Benfica. Il tifoso è stato immediatamente identificato e portato fuori dallo stadio, mentre il club ha rapidamente condannato il gesto. Inoltre, la Uefa ha anche multato il club per 15mila euro.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

Razzismo, guai per il Real Madrid — I fatti sono avvenuti nel match di Champions League tra Real Madrid e Benfica, nello stadio dei blancos. Un tifoso del Real è stato visto fare il saluto nazista nella tribuna dello stadio. L'uomo è stato rapidamente localizzato, identificato e portato fuori dall'impianto. Il tutto si è svolto minuti prima dell'inizio del match. Il club ha subito condannato quanto accaduto e ha ribadito il suo lungo impegno contro il razzismo. Questo non è bastato ad evitare le sanzioni della Uefa. Nelle ultime settimane le polemiche riguardanti il razzismo hanno tartassato il club di Madrid: prima l'episodio tra Prestianni e Vinicius e ora questo episodio accaduto nel match di ritorno con la squadra di Mourinho.

Clicca sull'immagine per guardare le partite gratis su Sisal

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto Goldbet

Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis su Lottomatica

La Uefa chiude il Bernabeu e multa il club — La Uefa, infatti, ha deciso di sanzionare la società spagnola. E lo ha fatto con due provvedimenti: una multa di 15mila euro e una chiusura parziale dello stadio Santiago Bernabeu. La misura della Uefa, infatti, prevede la chiusura di 500 posti nella tribuna sud inferiore. Non si tratta, però, di una chiusura immediata. La sanzione, infatti, è sospesa per un anno e non andrebbe a toccare la prossima sfida di Champions contro il Manchester City, mentre sarebbe applicata nella prossima stagione di coppe europee in caso di recidive. E, sempre, nel caso si verifichino ulteriori episodi di questo genere, il club rischia delle aggravanti previste dai regolamenti della Uefa. La palla ora, è il caso di dirlo, passa totalmente al Real Madrid che è chiamato a creare e mantenere un ambiente pulito all'interno del suo stadio.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.