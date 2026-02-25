La UEFA ha respinto il ricorso del Benfica che dunque non potrà avere a disposizione il difensore argentino nella partita di questa sera

Mattia Celio Redattore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 17:02)

Adesso è sicuro: Gianluca Prestianni salterà la partita contro il Real Madrid. La UEFA ha respinto il ricorso presentato dal Benfica che dunque non avrà a disposizione il difensore argentino questa sera. Come ricordiamo, il motivo riguarda l'insulto razzista rivolto a Vinicius durante la sfida di andata al da Luz lo scorso martedì. Il classe 2006 ha sempre negato l'accusa ma alla fine la UEFA ha deciso di punirlo.

La vicenda che ha visto coinvolti Prestianni e l'attaccante brasiliano ha suscitato molte polemiche nei giorni scorsi. Il numero 7 dei blancos è stato subito sostenuto dai compagni Mbappé, Courtois e dal connazionale Felipe Melo che hanno fortemente condannato il gesto del lusitano. Da parte sua, invece, Prestianni si era difeso dicendo che invece di momo (scimmia) aveva pronunciato hermano (fratello). Parole che non hanno convinto la UEFA che alla fine ha ribadito la decisione presa due giorni fa.

Di seguito il comunicato: "l ricorso presentato dall’SL Benfica è respinto. Di conseguenza, la decisione della Commissione di Controllo, Etica e Disciplina UEFA del 23 febbraio 2026 è confermata. Il signor Gianluca Prestianni resta provvisoriamente sospeso per la prossima partita della competizione UEFA per club alla quale sarebbe altrimenti idoneo.”