Marco Palestra è un nuovo calciatore del Chelsea. L'esterno rimpolpa il pacchetto arretrato a disposizione dei londinesi e dovrà fronteggiare una concorrenza importante. Per lui, intanto, un contratto ricchissimo.

Palestra al Chelsea: stipendio da capogiro

Nonostante l'Inter lo abbia seguito per quasi un mese, alla fine Marco Palestra ha scelto il Chelsea di. Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, ogni dettaglio della trattativa è stato limato e l'affare non è più in discussione. Il futuro dell'esterno italiano classe 2005 è stato deciso al termine di una lunga negoziazione intercorsa tra Chelsea e, oramai ex proprietaria del suo cartellino.

CAGLIARI, ITALIA - 20 MARZO: Marco Palestra del Cagliari reagisce durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e SSC Napoli allo Stadio Sant'Elia il 20 marzo 2026 a Cagliari, Italia. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

Al termine dei consueti test fisici, Palestra ha siglato un contratto di 6 anni sino al 30 giugno 2032 per conto del Chelsea. Inoltre, è prevista un'opzione per un'eventuale ulteriore stagione. Al calciatore nativo di Buccinasco, in Lombardia, spetteranno circa 7 milioni di euro netti annui, bonus inclusi. Il Chelsea, dal canto suo, sborsa 60 mln di euro complessivi per aggiudicarsi il talento dall'Atalanta.

Inter, tutto da rifare...

Caricamento post Instagram...