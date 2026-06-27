Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea. Il ragazzo ha apposto la firma su un contratto sino al 2032 da circa 7 mln di euro annui bonus inclusi.
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Marco Palestra è un nuovo calciatore del Chelsea. L'esterno rimpolpa il pacchetto arretrato a disposizione dei londinesi e dovrà fronteggiare una concorrenza importante. Per lui, intanto, un contratto ricchissimo.
Palestra al Chelsea: stipendio da capogiroNonostante l'Inter lo abbia seguito per quasi un mese, alla fine Marco Palestra ha scelto il Chelsea di Xabi Alonso. Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, ogni dettaglio della trattativa è stato limato e l'affare non è più in discussione. Il futuro dell'esterno italiano classe 2005 è stato deciso al termine di una lunga negoziazione intercorsa tra Chelsea e Atalanta, oramai ex proprietaria del suo cartellino.
Al termine dei consueti test fisici, Palestra ha siglato un contratto di 6 anni sino al 30 giugno 2032 per conto del Chelsea. Inoltre, è prevista un'opzione per un'eventuale ulteriore stagione. Al calciatore nativo di Buccinasco, in Lombardia, spetteranno circa 7 milioni di euro netti annui, bonus inclusi. Il Chelsea, dal canto suo, sborsa 60 mln di euro complessivi per aggiudicarsi il talento dall'Atalanta.
Inter, tutto da rifare...Palestra ha vestito la maglia del Cagliari durante l'ultima annata sportiva in Serie A per 37 volte, collezionando una rete e mettendo a referto quattro assist per i compagni di squadra. 21enne, dovrà ritagliarsi dello spazio in una rosa molto forte, vincendo la concorrenza agguerrita del nazionale inglese Reece James e del nazionale francese Malo Gusto. Nonostante ciò, Xabi Alonso gli avrebbe dato garanzie sul minutaggio.
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