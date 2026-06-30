Francia-Svezia, Mondiali 2026: dove vedere la sfida valida per i sedicesimi di finale Tv, Streaming e probabili formazioni.
La Francia torna negli Usa dopo il trionfo contro il Senegal: parte la festa dei tifosi
I sedicesimi del Mondiale 2026 propongono un interessante derby europeo tra Francia e Svezia, due nazionali accomunate da grande tradizione ma con obiettivi e aspettative differenti. I Bleus si presentano all'appuntamento da una delle principali favorite per la conquista del titolo, forti di un percorso netto nella fase a gironi.
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La Svezia, invece, ha conquistato la qualificazione da migliore terza e vuole continuare a stupire, affidandosi al talento dei suoi uomini offensivi e alla capacità di esaltarsi nelle sfide da dentro o fuori.
Dove vedere Francia-Svezia in diretta TV e streaming ufficiale
Francia-Svezia sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e sulla Rai e in streaming ufficiale sull'app di Dazn e su RaiPlay. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.
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Qui FranciaLa Francia di Didier Deschamps ha chiuso la fase a gironi con tre vittorie su tre, dominando il Gruppo I e confermando tutto il proprio potenziale. I Bleus hanno superato Senegal, Iraq e Norvegia, mettendo in mostra un attacco devastante guidato da Kylian Mbappé, autore di quattro reti nelle prime due partite. Nell'ultima uscita è stato invece Ousmane Dembélé a prendersi la scena con una tripletta contro la Norvegia, mentre Désiré Doué ha completato il poker. La Francia arriva così alla fase a eliminazione diretta con entusiasmo, fiducia e una rosa che sembra poter competere fino in fondo.
Qui SveziaLa Svezia ha conquistato il passaggio del turno chiudendo al terzo posto il Gruppo F, rientrando tra le migliori terze del torneo. La formazione guidata da Graham Potter ha iniziato il proprio cammino travolgendo la Tunisia per 5-1 grazie alle reti di Yasin Ayari, Viktor Gyökeres, Alexander Isak e compagni, prima di subire una pesante sconfitta contro l'Olanda. Decisivo, ai fini della qualificazione, il pareggio ottenuto contro il Giappone, con Anthony Elanga autore della rete che ha permesso agli scandinavi di continuare il proprio percorso nel torneo.
Le probabili formazioni di Francia-SveziaFrancia (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. Ct: Deschamps.
Svezia (3-4-3): Widell Zetterstrom; Lagerbielke, Bergvall, Gudmundsson; Bernhardsson, Lindelof, Ayari, Stroud; Elanga, Gyokeres, Isak. Ct: Potter.
Cosa aspettarsi dal matchLa Francia parte con i favori del pronostico grazie alla qualità della rosa, all'esperienza internazionale e allo straordinario stato di forma del proprio reparto offensivo. La Svezia, però, ha dimostrato di possedere qualità e carattere, soprattutto quando può sfruttare gli spazi in campo aperto.
Ci si aspetta una gara nella quale i Bleus proveranno a controllare il possesso e creare superiorità con il talento di Mbappé, Dembélé e Doué, mentre gli scandinavi cercheranno di colpire in ripartenza affidandosi alla fisicità di Gyökeres e alla velocità di Isak ed Elanga. Se la Francia manterrà il livello mostrato nella fase a gironi, resta la candidata principale al passaggio del turno, ma la Svezia proverà a rendere la sfida più complicata del previsto.
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