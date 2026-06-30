I sedicesimi del Mondiale 2026 propongono un interessante derby europeo tra Francia e Svezia, due nazionali accomunate da grande tradizione ma con obiettivi e aspettative differenti. I Bleus si presentano all'appuntamento da una delle principali favorite per la conquista del titolo, forti di un percorso netto nella fase a gironi.

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La Svezia, invece, ha conquistato la qualificazione da migliore terza e vuole continuare a stupire, affidandosi al talento dei suoi uomini offensivi e alla capacità di esaltarsi nelle sfide da dentro o fuori.

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Francia-Svezia sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e sulla Rai e in streaming ufficiale sull'app di Dazn e su RaiPlay. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Qui Francia

Qui Svezia

Le probabili formazioni di Francia-Svezia

Ladiha chiuso la fase a gironi con tre vittorie su tre, dominando il Gruppo I e confermando tutto il proprio potenziale. I Bleus hanno superato, mettendo in mostra un attacco devastante guidato da, autore di quattro reti nelle prime due partite. Nell'ultima uscita è stato invecea prendersi la scena con una tripletta contro la Norvegia, mentreha completato il poker. La Francia arriva così alla fase a eliminazione diretta con entusiasmo, fiducia e una rosa che sembra poter competere fino in fondo.Laha conquistato il passaggio del turno chiudendo al terzo posto il Gruppo F, rientrando tra le migliori terze del torneo. La formazione guidata daha iniziato il proprio cammino travolgendo laper 5-1 grazie alle reti die compagni, prima di subire una pesante sconfitta contro l'. Decisivo, ai fini della qualificazione, il pareggio ottenuto contro il, conautore della rete che ha permesso agli scandinavi di continuare il proprio percorso nel torneo.Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.Deschamps.

Svezia (3-4-3): Widell Zetterstrom; Lagerbielke, Bergvall, Gudmundsson; Bernhardsson, Lindelof, Ayari, Stroud; Elanga, Gyokeres, Isak. Ct: Potter.

Cosa aspettarsi dal match

Laparte con i favori del pronostico grazie alla qualità della rosa, all'esperienza internazionale e allo straordinario stato di forma del proprio reparto offensivo. La, però, ha dimostrato di possedere qualità e carattere, soprattutto quando può sfruttare gli spazi in campo aperto.

Ci si aspetta una gara nella quale i Bleus proveranno a controllare il possesso e creare superiorità con il talento di Mbappé, Dembélé e Doué, mentre gli scandinavi cercheranno di colpire in ripartenza affidandosi alla fisicità di Gyökeres e alla velocità di Isak ed Elanga. Se la Francia manterrà il livello mostrato nella fase a gironi, resta la candidata principale al passaggio del turno, ma la Svezia proverà a rendere la sfida più complicata del previsto.

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