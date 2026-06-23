Tra i calciatori che il commissario del Brasile Carlo Ancelotti ha scelto per il Mondiale che si sta disputando figura anche Raphinha. Tuttavia, l'attaccante del gioca nella Liga Spagnola con il Barcellona non sarà disponibile per la partita contro la Scozia. Infatti, al 40' del match contro Haiti, il giocatore ha lasciato il campo per infortunio. Dopo gli esami medici, si è scoperto che Raphinha ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra. A seguito di quanto accaduto, l'attaccante ha voluto condividere sui suoi profili social un messaggio.

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Brasile, Raphinha: "Amo la Seleçao e farò di tutto per riprendermi"

Per un giocatore, riportare un infortunio durante il Mondiale è sempre brutto perché spera di poter tornare a disposizione il prima possibile con l'obiettivo di aiutare la sua squadra nel corso della competizione. Ed è quello che vuole fare Raphinha, che a causa della lesione muscolare alla coscia destra salterà sicuramente la partita contro la Scozia che si terrà nei prossimi giorni e, probabilmente, gli eventuali

El Alto, Bolivia - 9 settembre 2025: Raphinha del Brasile reagisce durante la partita per la qualificazione al Mondiale 2026 tra Bolivia e Brasile all'Estadio Municipal de El Alto. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Negli ultimi minuti, l'attaccante ha pubblicato su Instagram un messaggio. Le sue parole: "Ho scelto queste foto perché, innanzitutto, mi ricorda da dove tutto ha avuto inizio. Il ragazzino che sognava d'indossare la maglia della Nazionale Brasiliana è ancora qui. Con gli stessi sogni, la stessa gratitudine e voglia di rappresentare il nostro Paese".

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In seguito, Raphinha ha continuato scrivendo: "Amo il calcio, amo quel che faccio ed amo indossare la maglia della Nazionale. Chi mi conosce se quanto sono esigente con me stesso e quanto lavoro ogni giorno per migliorare. Questo non cambierà mai. Farò di tutto per riprendermi e tornare il più presto possibile. Voglio stare vicino ai miei compagni, lottare per i nostri obiettivi, continuare a dare il massimo per onorare la maglia e portare gioia ai tifosi. Vado avanti con determinazione".

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