Tra i protagonisti del match di questa notte che ha messo di fronte il Portogallo e la Croazia figura anche Cristiano Ronaldo. Le due Nazionali, infatti, si sono affrontate in occasione dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. CR7, capitano dei lusitani da più di dieci anni, ha dato il suo contributo segnando la rete del momentaneo 1-1.

Alla fine, il Portogallo ha vinto 2-1 e ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale dove sfiderà la Spagna. Dopo l'incontro, Cristiano Ronaldo ha rilasciare alcune dichiarazioni ricordando anche Diogo Jota, suo connazionale morto prematuramente un anno fa.

Il Portogallo e Cristiano Ronaldo ricordano Diogo Jota dopo la vittoria contro la Croazia

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Con il rigore realizzato questa notte, Cristiano Ronaldo è salito a quotareti in questo Mondiale nonchéin generale nella massima competizione intercontinentale. Inoltre, il suo gol l'ha reso ilad aver segnato nella fase ad eliminazione diretta dei Mondiali. Al termine della partita contro la Croazia, il portoghese ed i suoi compagni di squadra hanno reso omaggio a Diogo Jota. CR7 ha indossato la maglia della Nazionale con il numero 21, quello che utilizzava il connazionale, ed in seguito hanno scattato una foto di gruppo.Dopo l'incontro, Cristiano Ronaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni con cui ha ricordato Diogo Jota. Ledel capitano: "È un omaggio per lui. Doveva essere un giorno speciale e lo è diventato perché abbiamo vinto ed abbiamo ottenuto la qualificazione al turno successivo, era quel che volevamo. Abbiamo reso omaggio a Diogo Jota nel migliore dei modi ed era ciò che volevamo dal profondo del nostro cuore".

Leiria, Portogallo - 10 giugno 2026: Cristiano Ronaldo del Portogallo durante l'amichevole tra Portogallo e Nigeria all'Estadio Dr Magalhaes Pessoa. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

In seguito, il calciatore dell'Al-Nassr ha speso qualche parola sulla sua Nazionale che ha passato il turno: "Adesso dobbiamo riposarci per bene. Volevamo passare il turno e sappiamo che la prossima partita sarà una battaglia. Abbiamo fatto una buona partita e la sua squadra sta migliorando passo dopo passo". Infine, il 41enne ha concluso spendendo qualche parola sul suo futuro: "In questo momento non è quel che conta. Ne parlerò più in là e ci sarà tempo a sufficienza. Parlerò con la mia famiglia e prenderò la decisione che riterrò più opportuna".