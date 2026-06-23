Le ottime prestazioni che il capitano dell'Albiceleste ha fornito nelle prime due partite del Mondiale hanno portato agli elogi da parte dello svedese
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All'indirizzo di Lionel Messi arrivando importanti elogi da un suo ex compagno di squadra, per la precisione da Zlatan Ibrahimović. I due, infatti, hanno giocato insieme con la maglia del Barcellona nella stagione 2009/2010 durante la quale hanno vinto diversi trofei tra cui la Liga Spagnola. Mentre lo svedese ha appeso gli scarpini al chiodo tre anni fa, l'argentino sta continuando la sua carriera ed ora sta disputando il Mondiale con l'Argentina. Dopo la partita di ieri tra Albiceleste ed Austria, Ibra ha speso parole importanti nei confronti del suo ex compagno di squadra.
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Ibrahimović elogia Messi: "Lui 5 gol in due partite, io ho giocato due Mondiali senza mai segnare"In due giornate della fase a gironi, Messi ha portato l'Argentina alla qualificazione per i sedicesimi di finale. Nel primo match contro l'Algeria, l'ex Barcellona e Paris Saint-Germain ha realizzato una tripletta. Nella gara di ieri contro l'Austria, invece, Messi ha segnato la doppietta che ha permesso alla sua Nazionale di qualificarsi per il prossimo turno e l'ha fatto diventare il miglior marcatore nella storia dei Mondiali. Con le sue 18 reti, infatti, ha superato Miroslav Klose che si è fermato a quota 16.
Negli Stati Uniti, che insieme a Messico e Canada ospita la massima competizione intercontinentale, ci sono diversi ex calciatori che stanno commentando il torneo che si concluderà con la finale del 19 luglio. Tra questi figura anche Zlatan Ibrahimović. L'attuale Senior Advisor del Milan, infatti, è stato scelto da FOX Sports in qualità di commentatore. Dopo la partita tra Argentina ed Austria, lo svedese ha voluto elogiare Messi.
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