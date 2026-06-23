All'indirizzo di Lionel Messi arrivando importanti elogi da un suo ex compagno di squadra, per la precisione da Zlatan Ibrahimović. I due, infatti, hanno giocato insieme con la maglia del Barcellona nella stagione 2009/2010 durante la quale hanno vinto diversi trofei tra cui la Liga Spagnola. Mentre lo svedese ha appeso gli scarpini al chiodo tre anni fa, l'argentino sta continuando la sua carriera ed ora sta disputando il Mondiale con l'Argentina. Dopo la partita di ieri tra Albiceleste ed Austria, Ibra ha speso parole importanti nei confronti del suo ex compagno di squadra.

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Ibrahimović elogia Messi: "Lui 5 gol in due partite, io ho giocato due Mondiali senza mai segnare"

In due giornate della fase a gironi, Messi ha portato l'Argentina alla qualificazione per i sedicesimi di finale. Nel primo match contro l', l'exha realizzato una tripletta. Nella gara di ieri contro l'Austria, invece, Messi ha segnato la doppietta che ha permesso alla sua Nazionale di qualificarsi per il prossimo turno e l'ha fatto diventare ilnella storia dei Mondiali. Con le suereti, infatti, ha superatoche si è fermato a quota

Buenos Aires, Aires - 31 marzo 2026: Lionel Messi dell'Argentina osserva durante l'amichevole tra Argentina e Zambia all'Estadio Alberto J. Armando. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Negli Stati Uniti, che insieme a Messico e Canada ospita la massima competizione intercontinentale, ci sono diversi ex calciatori che stanno commentando il torneo che si concluderà con la finale del 19 luglio. Tra questi figura anche Zlatan Ibrahimović. L'attuale Senior Advisor del Milan, infatti, è stato scelto da FOX Sports in qualità di commentatore. Dopo la partita tra Argentina ed Austria, lo svedese ha voluto elogiare Messi.

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Le sue: "In certi momenti sembra umano, come quando ha sbagliato il rigore. Subito dopo, però, ce ne sono altri in cui non lo sembra. Messi è questo. È primo nella classifica marcatori di questo Mondiale e deve ancora affrontare la Giordania. Non so davvero a quanto possa fermarsi. Adesso ha segnato 5 gol in due match, io neanche uno in due Mondiali. Sono felice per lui, spero che continui così e domani compirà gli anni. Spero anche che continui a divertirsi perché noi ci divertiamo quando lo vediamo. Messi è incredibile e non ci sono parole per descriverlo".

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