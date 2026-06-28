Il Mondiale che si sta disputando in Canada, Messico e Stati Uniti ba portato bruttissime notizie per Manuel Ugarte, centrocampista del Manchester United. Il giocatore, infatti, durante la partita tra il suo Uruguay e la Spagna ha dovuto lasciare il campo in anticipo a causa di un infortunio al ginocchio. A seguito di esami medici effettuati nelle ultime ore, si è arrivati alla conclusione che il calciatore ha riportato una lesione ai legamenti del ginocchio. Di conseguenza, i Red Devils dovranno rivedere come muoversi sul mercato mentre il giocatore dovrà stare fermo per diversi mesi.

Manchester United, grave infortunio per Ugarte: il comunicato ufficiale

L'Uruguay che ha come commissario tecnicoha terminato la sua spedizione intercontinentale nel peggiore dei Mondiali. Dopo aver pareggiato contro, la Celeste ha perso contro la Spagna e, di conseguenza, ha già salutato la massima competizione intercontinentale. Per di più, durante il match contro i Campioni d'Europa allenati da, il centrocampista Ugarte ha dovuto lasciare il campo anzitempo a causa di un grave infortunio al ginocchio.

Manchester, Inghilterra - 20 settembre 2025: Manuel Ugarte del Manchester United durante la partita di Premier League tra Manchester United e Chelsea all'Old Trafford. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Per quanto accaduto al proprio giocatore durante il Mondiale, lo United verrà risarcito. Nelle ultime ore il loro calciatore ha svolto gli esami medici necessari per scoprire il tipo di infortunio riportato. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale del club che milita in Premier League:

"Il Manchester United conferma che Manuel Ugarte ha riportato una lesione ai legamenti del ginocchio durante la partita di venerdì contro la Spagna, valida per la fase a gironi dei Mondiali, disputata con la nazionale uruguaiana. La valutazione dell'infortunio è tuttora in corso per determinare il miglior percorso terapeutico e i tempi di riabilitazione. Auguriamo a Manuel una pronta guarigione e lo sosterremo in ogni fase del percorso".