La competizione giovanile si disputerà in Galles, avrà inizio domenica 28 giugno e terminerà con la finale dell'11 luglio
Per una Nazionale Maggiore che non sta giocando il Mondiale, ce n'è un'altra che sarà impegnata con l'Europeo e si tratta dell'Italia Under 19. La giovane selezione, infatti, nella giornata di domani partirà per andare in Galles. Il Paese che fa parte del Regno Unito ospiterà, dal 28 giugno fino alla finale dell'11 luglio, la competizione che vedrà coinvolte le giovani selezioni di varie nazioni. Nel corso della giornata odierna, il commissario tecnico degli Azzurrini Alberto Bollini ha annunciato i nomi di venti calciatori che ha scelto per questa spedizione a livello internazionale che sarà molto importante
Europeo Under 19, i convocati dell'ItaliaNel Girone B, gli Azzurrini che hanno come commissario tecnico Alberto Bollini se la dovranno vedere con: Serbia, 29 giugno a Caernarfon; Croazia, nello stesso luogo della prima partita ma il 2 luglio; Ucraina, a Bangor il 5 luglio. Terminato lo stage presso il Centro Tecnico Federale situato a Coverciano, nel corso della giornata odierna Bollini ha diramato la lista dei 20 ragazzi scelti per la competizione internazionale di categoria. La maggior parte dei calciatori è nata nel 2007, ai quali si aggiungono cinque nati nel 2008 e due che sono del 2009. La Nazionale ha vinto il titolo nel 2023 a Malta. In palio c'è la qualificazione al prossimo Mondiale Under 20. La competizione intercontinentale si giocherà il prossimo anno in Arzerbaigian ed Uzbekistan. Di seguito, l'elenco dei calciatori scelti da Bollini per l'Europeo che inizierà tra pochi giorni:
- Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);
- Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);
- Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshoppers), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena);
- Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Idrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter)
© RIPRODUZIONE RISERVATA