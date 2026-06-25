Per una Nazionale Maggiore che non sta giocando il Mondiale, ce n'è un'altra che sarà impegnata con l'Europeo e si tratta dell'Italia Under 19. La giovane selezione, infatti, nella giornata di domani partirà per andare in Galles. Il Paese che fa parte del Regno Unito ospiterà, dal 28 giugno fino alla finale dell'11 luglio, la competizione che vedrà coinvolte le giovani selezioni di varie nazioni. Nel corso della giornata odierna, il commissario tecnico degli Azzurrini Alberto Bollini ha annunciato i nomi di venti calciatori che ha scelto per questa spedizione a livello internazionale che sarà molto importante

Europeo Under 19, i convocati dell'Italia

Nel, gli Azzurrini che hanno come commissario tecnico Alberto Bollini se la dovranno vedere con:a Caernarfon;, nello stesso luogo della prima partita ma il, a Bangor il. Terminato lo stage presso il Centro Tecnico Federale situato a Coverciano, nel corso della giornata odierna Bollini ha diramato la lista deiragazzi scelti per la competizione internazionale di categoria. La maggior parte dei calciatori è nata nel, ai quali si aggiungono cinque nati nele due che sono del. La Nazionale ha vinto il titolo nela Malta. In palio c'è la qualificazione al prossimo. La competizione intercontinentale si giocherà il prossimo anno inedDi seguito, l'elenco dei calciatori scelti da Bollini per l'Europeo che inizierà tra pochi giorni:

Manzano, Italia - 6 agosto 2024: L'allenatore dell'Italia Alberto Bollini durante l'amichevole tra Italia U19 e Slovenia U19 allo Stadio Comunale Giuseppe Morigi. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)