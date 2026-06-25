Kai Havertz lancia un messaggio di stima e simpatia all'Italia. Lo fa dal ritiro della Germania, a Boston, intervistato da Repubblica. Ha raccontato anche di aver parlato della mancata qualificazione degli Azzurri con il compagno di squadra Calafiori, che gioca con lui nell'Arsenal che ha vinto la Premier League.

Havertz: “Mi sarebbe piaciuto vedere l'Italia al Mondiale”

“Ne ho parlato con Calafiori”

Kai Havertz è un titolare della banda di Arteta che ha trionfato in. Adesso è titolare anche dellae, dopo qualche problema fisico di troppo e la finale di Champions League persa con il PSG , sembra essere ormai al 100%. Lo dimostrano i due gol segnati a Curacao all'esordio. Havertz ha detto che la terza mancata qualificazione dell'Italia ad un Mondiale “mi turba”. Ha poi confessato che avrebbe voluto vedere gli Azzurri presenti al torneo, spendendo belle parole: “Senza l'Italia ad un Mondiale manca qualcosa. Mi sarebbe piaciuto vederla presente”.Il centravanti dice di non sapere il perché di questi tre fallimenti di fila, non ne comprende la motivazione. Ma confessa di averne parlato con il suo compagno di club, l'italiano, arrivato a Londra dal Bologna: “Se sapessi il motivo, svelerei un segreto. Ne ho parlato con Calafiori, ci siamo interrogati su questa cosa. Siamo amici e mi trovo molto bene con lui, anche in campo. È un giocatore molto bravo, come tanti italiani, quindi non può essere questa la causa”. Calafiori, difensore centrale, milita nei Gunners dal 2024 ed è titolare della Nazionale.

Havertz, 27 anni, è un giocatore ancora abbastanz giovane. Finora ha giocato al Bayer Leverkusen in Bundesliga e poi soprattutto in Inghilterra vestendo le maglie di Chelsea e Arsenal. Su un suo possibile trasferimento ad una altra squadra, magari nel campionato italiano, risponde che “Al momento questa possibilità non mi si pone”.