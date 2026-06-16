Il club parigino ha definito il rinnovo del talento francese, garantendogli un ruolo centrale nel progetto di Luis Enrique

Alex Bianchi
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Dal settore giovanile al tetto d'Europa nel giro di appena un anno. Senny Mayulu è diventato una delle sorprese più liete della stagione del PSG e il club ha deciso di puntare con forza sul suo futuro.

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Il PSG blinda Mayulu

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il PSG ha rinnovato il contratto di Senny Mayulu, considerato uno dei giovani più promettenti del calcio francese. Il centrocampista, che era legato al club fino al 2027, ha firmato il suo nuovo prolungamento di contratto con il club parigino fino al 2031, confermando la sua posizione al centro della rosa di Luis Enrique. La società si è quindi mossa rapidamente per assicurarsi il futuro del classe 2006, premiandolo dopo una stagione di grande crescita sotto gli ordini dell'allenatore spagnolo. Il nuovo accordo prevede un importante adeguamento dell'ingaggio e conferma la piena fiducia del PSG nel giovane centrocampista.

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LISBONA, PORTOGALLO - 20 GENNAIO: Senny Mayulu del Paris Saint-Germain in azione durante la partita MD7 della UEFA Champions League 2025/26 League Phase tra lo Sporting Clube de Portugal e il Paris Saint-Germain all'Estadio Jose Alvalade il 20 gennaio 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

La stagione della consacrazione

La crescita di Mayulu è stata costante durante tutta la stagione. Luis Enrique gli ha concesso sempre più spazio grazie alla sua duttilità, impegnandolo sia a centrocampo sia in una posizione più avanzata. Il classe 2006 ha risposto con prestazioni convincenti, entrando stabilmente nelle rotazioni della prima squadra e dimostrando una buona dose di maturità, nonostante la giovane età. Il suo contributo è stato per certi versi determinante nel percorso vincente del PSG, sia in campionato che in Europa, con un'annata stellare.
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Il sigillo nella finale di Champions

L'immagine simbolo della sua crescita resta quella della finale di Champions League 2024/25 contro l'Inter. Entrato dalla panchina, Mayulu ha firmato il definitivo 5-0 in favore dei parigini, entrando nella storia della competizione come uno dei marcatori più giovani di sempre in una finale. Una rete che ha impreziosito il trionfo europeo del PSG e certificato definitivamente il valore del talento francese, come uno da tenere d'occhio per il futuro.

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