Dal settore giovanile al tetto d'Europa nel giro di appena un anno. Senny Mayulu è diventato una delle sorprese più liete della stagione del PSG e il club ha deciso di puntare con forza sul suo futuro.

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Il PSG blinda Mayulu

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ilha rinnovato il contratto di, considerato uno dei giovani più promettenti del calcio francese. Il centrocampista, che era legato al club fino al 2027, ha firmato il suo nuovo prolungamento di contratto con il club parigino fino al, confermando la sua posizione al centro della rosa di. La società si è quindi mossa rapidamente per assicurarsi il futuro del classe 2006, premiandolo dopo una stagione di grande crescita sotto gli ordini dell'allenatore spagnolo. Il nuovo accordo prevede un importante adeguamento dell'ingaggio e conferma la piena fiducia del PSG nel giovane centrocampista.

LISBONA, PORTOGALLO - 20 GENNAIO: Senny Mayulu del Paris Saint-Germain in azione durante la partita MD7 della UEFA Champions League 2025/26 League Phase tra lo Sporting Clube de Portugal e il Paris Saint-Germain all'Estadio Jose Alvalade il 20 gennaio 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

La stagione della consacrazione

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Il sigillo nella finale di Champions

La crescita diè stata costante durante tutta la stagione.gli ha concesso sempre più spazio grazie alla sua, impegnandolo sia a centrocampo sia in una posizione più avanzata. Il classe 2006 ha risposto con prestazioni convincenti, entrando stabilmente nelle rotazioni della prima squadra e dimostrando una buona dose di, nonostante la giovane età. Il suo contributo è stato per certi versi determinante nel percorso vincente del, sia in campionato che in Europa, con un'annataL'immagine simbolo della sua crescita resta quella della finale di2024/25 contro l'. Entrato dalla panchina,ha firmato il definitivo 5-0 in favore dei parigini, entrando nella storia della competizione come uno dei marcatori più giovani di sempre in una finale. Una rete che ha impreziosito il trionfo europeo dele certificato definitivamente il valore del talento francese, come uno da tenere d'occhio per il futuro.

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