Il Paris Saint-Germain sta già pensando a come rinnovare la propria squadre per conquistare la terza Champions League di fila. I parigini vorrebbero proseguire in questo enorme solco che hanno creato da qualche anno a questa parte. Il lavoro di Luis Enrique è sotto gli occhi di tutti. Da un club che colleziona costosissime figurine a società seria e organizzata. La sinergia con Luis Campos ha prodotto una collaborazione proficua anche nell'ambito del calciomercato. I calciatori adesso vengono acquistati sulla base del loro potenziale apporto agli schemi del tecnico spagnolo; si valuta la loro funzionalità e disponibilità ad un gioco dispendioso. Così, il PSG necessita di un rinnovamento come tutte le squadre arrivate a fine campionato. L'attacco titolare è intoccabile: Kvara-Dembélé-Doué. Dietro ci sono Gonçalo Ramos, Kang-in Lee e Bradley Barcola, tutti cedibili per la giusta offerta.

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Ferran Torres in e Bradley Barcola out?

LA CORUNA, SPAGNA - 4 GIUGNO: Ferran Torres della Spagna festeggia con i compagni il primo gol della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Spagna e Iraq allo stadio Riazor il 4 giugno 2026 a La Coruña, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Barcola ha progressivamente perso terreno nella sua avventura a Parigi. Durante l'annata conclusa ha trovato sempre meno spazio, considerando il salto di livello del georgiano e la crescita di Doué. Sull'ala francese, in cerca di un ruolo da protagonista, ci sarebbero soprattutto gli occhi dell'Arsenal e del Liverpool. Campos non vuole farsi trovare impreparato e perciò sta già sondando il terreno per i possibili sostituti. Tra tutti rimbalza con insistenza il nome di un giocatore già incontrato da Luis Enrique: Ferran Torres.

PSG interested in Barcelona’s Ferran Torres (26) should Bradley Barcola (23) leave. (Sky) ⬇️https://t.co/DYe76COQf9 — Get French Football News (@GFFN) June 12, 2026

L'attaccante spagnolo va in scadenza nel 2027 e le discussioni per il rinnovo sono ferme. A maggio si parlava di una possibile cessione, ma al momento, con gli addi di Lewa e Rahsford non è ancora ritenuto assolutamente cedibile. Il futuro del calciatore sarà deciso solo dopo il Mondiale, a cui lui parteciperà come grande protagonista (1 gol e 1 assist nelle amichevoli) con la Spagna. Secondo Gianluca Di Marzio, Ferran Torres sarebbe dunque l'obiettivo primario in caso di cessione di Bradley Barcola in Premier League.

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