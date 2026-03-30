Germania-Ghana 2-1, bene i tedeschi con Havertz e Undav: le statistiche

La Germania supera il Ghana per 2-1 , ma il risultato racconta solo in parte una partita dominata dai tedeschi sul piano del gioco e delle occasioni. A sbloccare il match è Havertz al 48’ del primo tempo su rigore , premiando la pressione costante della Germania. Nella ripresa arriva però la reazione del Ghana, che trova il pareggio con Issahaku al 70’ , sfruttando una delle poche vere occasioni create. Quando la gara sembra indirizzata verso il pareggio, è Undav all’88’ a firmare il gol decisivo. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

La Germania crea tantissimo: le grandi occasioni sono 6 contro 1 , un dato che evidenzia una netta superiorità offensiva. Nonostante il Ghana riesca a restare in partita fino al finale, la differenza nella qualità delle occasioni è evidente.

Tiri totali e parate

Dominio totale nei tiri: 23 conclusioni per la Germania contro 6. Il dato delle parate è emblematico: 4 per il Ghana e 0 per la Germania, segno che il portiere africano è stato protagonista nel limitare il passivo. Il reparto difensivo dei tedeschi è apparso solido per larghi tratti del match, senza dare mai l'impressione di poter soffrire veramente le incursioni offensive avversarie.