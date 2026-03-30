La Germania supera il Ghana per 2-1, ma il risultato racconta solo in parte una partita dominata dai tedeschi sul piano del gioco e delle occasioni. A sbloccare il match è Havertz al 48’ del primo tempo su rigore, premiando la pressione costante della Germania. Nella ripresa arriva però la reazione del Ghana, che trova il pareggio con Issahaku al 70’, sfruttando una delle poche vere occasioni create. Quando la gara sembra indirizzata verso il pareggio, è Undav all’88’ a firmare il gol decisivo. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
Mondiali 2026
Germania-Ghana 2-1, bene i tedeschi con Havertz e Undav: le statistiche
xG e grandi occasioni—
La Germania crea tantissimo: le grandi occasioni sono 6 contro 1, un dato che evidenzia una netta superiorità offensiva. Nonostante il Ghana riesca a restare in partita fino al finale, la differenza nella qualità delle occasioni è evidente.
Tiri totali e parate—
Dominio totale nei tiri: 23 conclusioni per la Germania contro 6. Il dato delle parate è emblematico: 4 per il Ghana e 0 per la Germania, segno che il portiere africano è stato protagonista nel limitare il passivo. Il reparto difensivo dei tedeschi è apparso solido per larghi tratti del match, senza dare mai l'impressione di poter soffrire veramente le incursioni offensive avversarie.
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Possesso palla, passaggi e contrasti—
La Germania controlla il match con il 69% di possesso palla e ben 696 passaggi completati contro 315. Il Ghana prova a compensare con maggiore aggressività nei contrasti (15 contro 13), ma fatica a recuperare stabilmente il pallone.
Calci piazzati e disciplina—
La Germania è avanti anche nei calci d’angolo (9 contro 4), sfruttando la pressione offensiva costante. Equilibrio nei calci di punizione (9 contro 8), mentre sul piano disciplinare il Ghana paga qualcosa in più con 3 cartellini gialli contro 1. Il 2-1 finale premia dunque una Germania dominante per lunghi tratti, capace di creare tanto ma costretta a soffrire fino alla fine. Il Ghana, più cinico che continuo, resta in partita fino agli ultimi minuti ma deve arrendersi nel finale alla maggiore qualità dei tedeschi.
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