Bruna Biancardi, lady di Neymar, ha precisato che ogni accusa per cui i due sarebbero sposati per soldi è falsa. Grazie ai suoi guadagni può ritenersi autonoma.
Lo stadio acclama il suo Re: ecco il rientro di Neymar
Neymar è tornato in campo dopo alcune critiche legate allo scarso impiego. Su tutte, a fare scalpore erano state le dichiarazioni del presidente del Brasile, che parlava del 34enne come il primo calciatore a giocare il Mondiale in smartworking. L'infortunio è alle spalle e l'attaccante ora può godersi il campo, prima di rientrare in famiglia. In attesa di diventare papà per la terza volta, sua moglie ha voluto precisare alcuni dettagli legati alla loro vita di coppia.
Lady Neymar rivela: "Insieme a lui per soldi? Bugie"Bruna Biancardi e Neymar sono sposati dal 2025 con rito civile. Il 6 ottobre 2023 è nata la loro prima figlia, Mavie, mentre a 11 mesi fa risale la nascita di Mel. Bruna, 32 anni, attende di concepire il terzo figlio, mentre Neymar è anche papà di altri due bimbi avuti da precedenti relazioni, Davi Lucca e Helena. Bruna in questi giorni sta affiancando O'Ney durante la campagna al Mondiale.
Nonostante abbia subìto diversi tradimenti acclarati dal calciatore, Bruna non ha mai definitivamente rotto con Neymar suscitando invidia sui social e lasciando credere che stia con lui soltanto per soldi. Ebbene, incalzata sul tema da un podcast, lady Neymar ha risposto per le righe, precisando la sua assoluta indipendenza finanziaria: "La gente pensa che non lavoriamo, che stiamo a casa, che siamo ‘mogli trofeo'. No, aspettate un attimo, perché io ho il mio lavoro, pago il mio team, ho degli stipendi da pagare. Mi guadagno i soldi, pago le bollette".
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