Neymar è tornato in campo dopo alcune critiche legate allo scarso impiego. Su tutte, a fare scalpore erano state le dichiarazioni del presidente del Brasile, che parlava del 34enne come il primo calciatore a giocare il Mondiale in smartworking. L'infortunio è alle spalle e l'attaccante ora può godersi il campo, prima di rientrare in famiglia. In attesa di diventare papà per la terza volta, sua moglie ha voluto precisare alcuni dettagli legati alla loro vita di coppia.

Lady Neymar rivela: "Insieme a lui per soldi? Bugie"

e Neymar sono sposati dal 2025 con rito civile. Il 6 ottobre 2023 è nata la loro prima figlia,, mentre a 11 mesi fa risale la nascita di. Bruna, 32 anni, attende di concepire il terzo figlio, mentre Neymar è anche papà di altri due bimbi avuti da precedenti relazioni,. Bruna in questi giorni sta affiancando O'Ney durante la campagna al Mondiale.

SANTOS, BRASILE - 2 MARZO: Neymar del Santos festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante una partita tra Santos e Red Bull Bragantino valida per i quarti di finale del Campeonato Paulista 2025 allo Stadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) il 2 marzo 2025 a Santos, Brasile. (Foto di Miguel Schincariol/Getty Images)

Nonostante abbia subìto diversi tradimenti acclarati dal calciatore, Bruna non ha mai definitivamente rotto con Neymar suscitando invidia sui social e lasciando credere che stia con lui soltanto per soldi. Ebbene, incalzata sul tema da un podcast, lady Neymar ha risposto per le righe, precisando la sua assoluta indipendenza finanziaria: "La gente pensa che non lavoriamo, che stiamo a casa, che siamo ‘mogli trofeo'. No, aspettate un attimo, perché io ho il mio lavoro, pago il mio team, ho degli stipendi da pagare. Mi guadagno i soldi, pago le bollette".

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Brasiliana anche lei, Bruna Biancardi lavora comefacendo campagna pubblicitaria a diversi noti marchi. Inoltre, la trentaduenne è molto attiva in veste di content creator, come dimostra il progetto "", nel quale i suoi ospiti collaborano con lei in cucina. Durante il Mondiale, invece, è la serie "Bru na Copa "a renderla celebre.