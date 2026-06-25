In attesa che arrivino solide conferme anche dalla famiglia, il papà di Lionel Messi, Jorge, ha lasciato l'ospedale e si troverebbe a Rosario.
Il papà di Lionel Messi sta meglio. Non poteva esserci notizia migliore in occasione del 39° compleanno del fuoriclasse argentino che continua a segnare al Mondiale anche per suo padre Jorge. Si attendono, in ogni caso, conferme dai diretti interessati.
Jorge Messi, in Argentina non hanno dubbi: "È stato dimesso"Lunedì sera il conduttore televisivo argentino Angel de Brito ha annunciato per primo la notizia. Adesso, la stessa è di dominio pubblico e continua a circolare in rete. Jorge Messi, dopo aver trascorso diversi giorni ricoverato in ospedale, è stato dimesso ed è già rientrato a Rosario. La famiglia, al momento, non ha né confermato né smentito come invece aveva prontamente fatto di recente. Infatti, negli ultimi giorni, si era sparsa voce del decesso di Jorge, con chiara mancanza di rispetto e sensibilità verso i parenti del capitano della nazionale argentina.
Autore di 5 reti al Mondiale, attualmente capocannoniere della competizione, Lionel Messi non ha nascosto in alcuni frangenti lacrime e sguardi al cielo, proprio per sperare in una pronta guarigione del papà. Adesso, sempre stando al giornalista di cui sopra, Jorge dovrebbe proseguire il periodo di convalescenza, nell'affetto dei suoi cari. "Inviamo i nostri migliori auguri a Celia (la madre di Lionel ndr) e Jorge che si trovano a Rosario. Sono già tornati a casa perché è stato dimesso. La notizia migliore, oltre al risultato della partita", queste le parole del conduttore.
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