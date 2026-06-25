Il papà di Lionel Messi sta meglio. Non poteva esserci notizia migliore in occasione del 39° compleanno del fuoriclasse argentino che continua a segnare al Mondiale anche per suo padre Jorge. Si attendono, in ogni caso, conferme dai diretti interessati.

Jorge Messi, in Argentina non hanno dubbi: "È stato dimesso"

Lunedì sera il conduttore televisivo argentinoha annunciato per primo la notizia. Adesso, la stessa è di dominio pubblico e continua a circolare in rete., dopo aver trascorso diversi giorni ricoverato in ospedale, è stato dimesso ed è già rientrato a Rosario. La famiglia, al momento, non hacome invece aveva prontamente fatto di recente. Infatti, negli ultimi giorni, si era sparsa voce del decesso di Jorge, con chiara mancanza di rispetto e sensibilità verso i parenti del capitano della nazionale argentina.

BARCELLONA, SPAGNA - 2 GIUGNO: Lionel Messi lascia il tribunale seguito da suo padre Jorge Horacio Messi (2° da destra) e da suo fratello Rodrigo Messi (a destra) il 2 giugno 2016 a Barcellona, Spagna. Lionel Messi e suo padre Jorge Messi, che gestisce i suoi affari finanziari, sono accusati di aver frodato l'Agenzia delle Entrate spagnola di 4,1 milioni di euro ($4,6 milioni, £3,2 milioni) usando società basate in paradisi fiscali come Belize e Uruguay per nascondere guadagni dai diritti d'immagine negli anni 2007-2009. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Autore di 5 reti al Mondiale, attualmente capocannoniere della competizione, Lionel Messi non ha nascosto in alcuni frangenti lacrime e sguardi al cielo, proprio per sperare in una pronta guarigione del papà. Adesso, sempre stando al giornalista di cui sopra, Jorge dovrebbe proseguire il periodo di convalescenza, nell'affetto dei suoi cari. "Inviamo i nostri migliori auguri a Celia (la madre di Lionel ndr) e Jorge che si trovano a Rosario. Sono già tornati a casa perché è stato dimesso. La notizia migliore, oltre al risultato della partita", queste le parole del conduttore.

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Nelle sue ultime dichiarazioni Messi era stato molto schivo nel trattare l'argomento, tanto quanto il Commissario Tecnico della Seleccion. Ai media che gli domandavano, prima della partita con l'Austria, se le condizioni del papà potessero impattare sulle prestazioni del figlio, l'allenatore non ha risposto. Tutta la squadra continua a tutelare il suo campione, in attesa che le questioni familiari migliorino definitivamente. E Messi, comunque,avendo segnato una doppietta.