In Canada, Messico e Stati Uniti si sta disputando il Mondiale e, per questo evento importante, si trova lì anche Zlatan Ibrahimović. L'ex calciatore nato nel 1981, infatti, sta lavorando per FOX Sports nel ruolo di commentatore della massima competizione intercontinentale. Di recente, lo svedese ha speso parole positive nei confronti di un giovane calciatore che sta giocando il suo primo Mondiale. Si tratta di Kerim Alajbegović, che veste la maglia della Bosnia-Erzegovina ed è anche finito nel mirino di alcuni club italiani.

Ibrahimovic elogia Alajbegovic: "Al Mondiale è nata una nuova stella "

Due giorni fa, la Bosnia-Erzegovina ha affrontato ilin occasione della terza ed ultima giornata del. La selezione europea, che si è qualificata al Mondiale dopo aver eliminato l'durante i Play-off di marzo, aveva ancora delle possibilità per andare ai sedicesimi di finale. Grazie alla vittoria percontro i qatarioti, i bosniaci hanno passato il turno essendo una delleclassificate dei vari giro. Alajbegović, classe 2007 che gioca per il, ha aperto le marcature dell'incontro con un tiro da fuori area. A FOX Sports, Ibra ha speso parole molto positive nei suoi confronti.

Cardiff, Galles - 26 marzo 2026: Kerim Alajbegović della Bosnia-Erzegovina controlla il pallone durante la partita dei Play-off per la qualificazione al Mondiale 2026 tra Galles e Bosnia-Erzegovina al Cardiff City Stadium. (Foto di Warren Little/Getty Images)

Le parole del Senior Advisor del Milan: "Tutti parlano del gol, ma per me la cosa più importante è il suo coraggio. Un ragazzo di 18 anni al Mondiale, sotto pressione, milioni di spettatori a guardare, gioca come se fosse il padrone dello stadio. Non è il classico calciatore che spera di giocare bene. Lui si credeva il migliore in campo. Tiro bellissimo e tecnica perfetta, vero. Ma mi ha impressionato di più la fiducia che aveva prima di segnare, come ha voluto la palla e poi ha attaccato la porta. I grandi calciatori si creano le grandi opportunità, non le cercano. Forse tutti diranno che questo è solo l'inizio. Se lui continua così, allora il gol verrà ricordato perché in quel momento il calcio ha conosciuto Alajbegović. Al Mondiale nascono le stelle ed ogni ne è nata una nuova".