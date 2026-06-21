Ostigard diventa papà ai Mondiali 2026. Il difensore norvegese segue il parto in videochiamata direttamente dal ritiro negli USA
Norvegia vittoria in campo e sugli spalti: i tifosi spingono i remi delle navi vichinghe
Leo Ostigard, ventiseienne difensore in forza al Genoa, sta vivendo un torneo iridato memorabile. Il centrale difensivo ha inaugurato i Mondiali 2026 nel migliore dei modi, segnando di testa la rete del 3-1 durante la vittoria per 4-1 della sua Norvegia contro l'Iraq, match d'esordio del Girone I. Ma le emozioni più grandi lo attendevano fuori dal rettangolo verde, a causa di un patto stipulato con la compagna Aurora Eidmann prima della partenza. La coppia sapeva perfettamente che il parto sarebbe coinciso con il periodo della competizione e ha preso una decisione condivisa. In assenza di complicazioni, il calciatore sarebbe rimasto negli Stati Uniti per non perdere questa enorme occasione sportiva, seguendo la nascita a distanza.
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La nascita in diretta e la festa nel ritiroIl piano ha funzionato alla perfezione. Aurora ha dato alla luce il loro primo figlio, un maschietto di nome Atlas, mentre Ostigard seguiva l'intero evento in diretta tramite FaceTime dalla sua stanza d'albergo. Il giocatore ha raccontato ai media del suo Paese di aver affrontato ore di forte tensione emotiva, diviso tra l'immensa gioia della paternità e la sofferenza per la distanza fisica. Subito dopo il lieto evento, la splendida notizia ha scatenato i festeggiamenti all'interno del ritiro scandinavo. Diversi compagni di squadra, come Erling Haaland, Sander Berge e Jorgen Strand Larsen, hanno fatto gioiosamente irruzione nella sua camera per celebrarlo e abbracciarlo.
Il ritorno in campo per sognare gli ottaviQuesto momento di spensieratezza e felicità ha arricchito un clima già estremamente positivo per la nazionale norvegese, tornata a calcare i palcoscenici mondiali dopo una lunghissima assenza. I primi tre punti incamerati e le quattro reti segnate alimentano l'entusiasmo e la speranza di superare un raggruppamento complicato, che comprende anche colossi come Francia e Senegal. Proprio la nazionale africana rappresenta il prossimo, fondamentale ostacolo che Ostigard e compagni dovranno affrontare per blindare il passaggio del turno. Indipendentemente dal prossimo risultato sportivo, questo Mondiale 2026 conserva già un posto speciale nel cuore del difensore, capace di intrecciare in maniera magnifica la massima competizione calcistica con l'apice della propria vita privata.
🇳🇴😳 Leo Ostigard vivió el NACIMIENTO DE SU HIJO por VIDEOLLAMADA desde la concentración de Noruega. pic.twitter.com/AN2KvUuPXc— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 21, 2026
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