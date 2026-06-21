Leo Ostigard, ventiseienne difensore in forza al Genoa, sta vivendo un torneo iridato memorabile. Il centrale difensivo ha inaugurato i Mondiali 2026 nel migliore dei modi, segnando di testa la rete del 3-1 durante la vittoria per 4-1 della sua Norvegia contro l'Iraq, match d'esordio del Girone I. Ma le emozioni più grandi lo attendevano fuori dal rettangolo verde, a causa di un patto stipulato con la compagna Aurora Eidmann prima della partenza. La coppia sapeva perfettamente che il parto sarebbe coinciso con il periodo della competizione e ha preso una decisione condivisa. In assenza di complicazioni, il calciatore sarebbe rimasto negli Stati Uniti per non perdere questa enorme occasione sportiva, seguendo la nascita a distanza.

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La nascita in diretta e la festa nel ritiro

Il piano ha funzionato alla perfezione.ha dato alla luce il loro primo, un maschietto di nome, mentreseguiva l'intero evento in diretta tramitedalla sua stanza d'albergo. Il giocatore ha raccontato ai media del suo Paese di aver affrontato ore di forteemotiva, diviso tra l'immensadella paternità e laper la distanza fisica. Subito dopo il lieto evento, la splendida notizia ha scatenato iall'interno del ritiro scandinavo. Diversi compagni di squadra, come Erling, Sandere Jorgen, hanno fatto gioiosamente irruzione nella sua camera per celebrarlo e abbracciarlo.

PISA, ITALIA - 19 APRILE: Leo Ostigard osserva prima della partita di Serie A tra Pisa SC e Genoa CFC all'Arena Garibaldi il 19 aprile 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il ritorno in campo per sognare gli ottavi

🇳🇴😳 Leo Ostigard vivió el NACIMIENTO DE SU HIJO por VIDEOLLAMADA desde la concentración de Noruega. pic.twitter.com/AN2KvUuPXc — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 21, 2026

Questo momento die felicità ha arricchito un clima già estremamente positivo per la nazionale, tornata a calcare i palcoscenici mondiali dopo una lunghissima assenza. I primi tre punti incamerati e le quattro reti segnate alimentanoe la speranza di superare un raggruppamento complicato, che comprende anche colossi come. Proprio la nazionale africana rappresenta il prossimo, fondamentale ostacolo chee compagni dovranno affrontare per blindare il passaggio del turno. Indipendentemente dal prossimo risultato sportivo, questoconserva già un posto speciale nel cuore del, capace di intrecciare in maniera magnifica la massima competizione calcistica con l'apice della propria vita privata.

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