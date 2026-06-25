Tra gli attaccanti che la Repubblica Ceca ha avuto a disposizione nel corso di questo Mondiale figura anche Patrik Schick. L'ex Sampdoria e Roma, infatti, è nel giro della Nazionale da dieci anni avendo fatto il suo esordio nel 2016. Negli ultimi minuti, però, il giocatore ha preso la decisione di ritirarsi dagli impegni con la selezione del suo Paese e ha annunciato questa notizia ai compagni di squadra ed allo staff durante il ritiro della massima competizione intercontinentale.

Repubblica Ceca, Schick ha deciso di lasciare la Nazionale dopo dieci anni

Děkujeme, Patriku! ❤️



Po deseti letech v národním dresu se Patrik Schick rozhodl uzavřít svou reprezentační kariéru. Zanechal za sebou nezapomenutelné góly i momenty, na které budou čeští fanoušci ještě dlouho vzpomínat.



Děkujeme za každý zápas, každý gól i hrdost, se kterou… pic.twitter.com/jHnzfPSOI6 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 25, 2026

Nel 2016, l'attaccante ha fatto il suo esordio con la Nazionale del suo Paese. Alla fine dell'giocato nel, in realtà previsto per ilma rinviato a causa del pandemia di Covid-19, ha vinto il titolo dicongol realizzati a pari merito con. Il giocatore delha anche giocato il Mondiale attualmente in corso e, in ritiro, ha annunciato a compagni di squadra e staff la decisione di dire addio alla Nazionale. Di seguito, ilpresente sul sito della Federazione Calcistica della Repubblica Ceca:

"L'attaccante Patrik Schick ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale dopo l'ultima partita del girone della Repubblica Ceca ai Mondiali del 2026 contro il Messico. Ha comunicato la sua decisione ai compagni di squadra e allo staff tecnico al termine della partita a Città del Messico.

Il trentenne Schick non ha mancato alle ultime due edizioni dei Campionati Europei e ha partecipato anche ai Mondiali, dai quali la squadra ceca si è ritirata dopo la fase a gironi. Schick, attaccante del Bayer Leverkusen, ha esordito in nazionale nel 2016 e conclude la sua carriera con 56 presenze e 26 gol segnati".

Praga, Repubblica Ceca - 24 settembre 2022: Patrik Schick della Repubblica Ceca in azione durante la partita del Gruppo 2 della Lega A della Nations League tra Repubblica Ceca e e Portogallo alla Fortuna Arena. (Foto di Thomas Eisenhuth/Getty Images)

"Questo lo colloca al nono posto nella classifica di tutti i tempi dei marcatori della nazionale. Ha disputato un ottimo EURO 2020, segnando cinque gol e contribuendo in modo determinante al raggiungimento dei quarti di finale da parte della nazionale. Il suo tiro dalla lunga distanza, scagliato quasi da metà campo contro la Scozia, è stato votato come il gol più bello del torneo.

Schick ha segnato anche un gol agli Europei in Germania due anni fa. Non è riuscito a trovare la rete nelle tre partite giocate da titolare ai Mondiali in corso contro Corea del Sud, Sudafrica e Messico. Ha dominato il sondaggio per il Calciatore dell'Anno nel 2021 e nel 2022.

Patrik, grazie per tutto quello che hai fatto per la nazionale ceca!".