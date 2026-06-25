Dieci anni dopo il suo esordio, il giocatore nato nel 1996 ha preso la decisione di porre fine alla sua avventura con la Nazionale
Riecco Schick! Il Lipsia dà spazio all'attaccante giallorosso e lui ripaga con un gran gol
Tra gli attaccanti che la Repubblica Ceca ha avuto a disposizione nel corso di questo Mondiale figura anche Patrik Schick. L'ex Sampdoria e Roma, infatti, è nel giro della Nazionale da dieci anni avendo fatto il suo esordio nel 2016. Negli ultimi minuti, però, il giocatore ha preso la decisione di ritirarsi dagli impegni con la selezione del suo Paese e ha annunciato questa notizia ai compagni di squadra ed allo staff durante il ritiro della massima competizione intercontinentale.
Repubblica Ceca, Schick ha deciso di lasciare la Nazionale dopo dieci anniNel 2016, l'attaccante ha fatto il suo esordio con la Nazionale del suo Paese. Alla fine dell'Europeo giocato nel 2021, in realtà previsto per il 2020 ma rinviato a causa del pandemia di Covid-19, ha vinto il titolo di capocannoniere con 5 gol realizzati a pari merito con Cristiano Ronaldo. Il giocatore del Bayer Leverkusen ha anche giocato il Mondiale attualmente in corso e, in ritiro, ha annunciato a compagni di squadra e staff la decisione di dire addio alla Nazionale. Di seguito, il comunicato ufficiale presente sul sito della Federazione Calcistica della Repubblica Ceca:
Děkujeme, Patriku! ❤️— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 25, 2026
Po deseti letech v národním dresu se Patrik Schick rozhodl uzavřít svou reprezentační kariéru. Zanechal za sebou nezapomenutelné góly i momenty, na které budou čeští fanoušci ještě dlouho vzpomínat.
Děkujeme za každý zápas, každý gól i hrdost, se kterou… pic.twitter.com/jHnzfPSOI6
"L'attaccante Patrik Schick ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale dopo l'ultima partita del girone della Repubblica Ceca ai Mondiali del 2026 contro il Messico. Ha comunicato la sua decisione ai compagni di squadra e allo staff tecnico al termine della partita a Città del Messico.
Il trentenne Schick non ha mancato alle ultime due edizioni dei Campionati Europei e ha partecipato anche ai Mondiali, dai quali la squadra ceca si è ritirata dopo la fase a gironi. Schick, attaccante del Bayer Leverkusen, ha esordito in nazionale nel 2016 e conclude la sua carriera con 56 presenze e 26 gol segnati".
"Questo lo colloca al nono posto nella classifica di tutti i tempi dei marcatori della nazionale. Ha disputato un ottimo EURO 2020, segnando cinque gol e contribuendo in modo determinante al raggiungimento dei quarti di finale da parte della nazionale. Il suo tiro dalla lunga distanza, scagliato quasi da metà campo contro la Scozia, è stato votato come il gol più bello del torneo.
Schick ha segnato anche un gol agli Europei in Germania due anni fa. Non è riuscito a trovare la rete nelle tre partite giocate da titolare ai Mondiali in corso contro Corea del Sud, Sudafrica e Messico. Ha dominato il sondaggio per il Calciatore dell'Anno nel 2021 e nel 2022.
Patrik, grazie per tutto quello che hai fatto per la nazionale ceca!".
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