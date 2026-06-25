Ora è ufficiale: Bernardo Corradi è il nuovo allenatore della Sampdoria. La notizia stava circolando già nelle ultime ore. A confermarlo è la stessa società doriana tramite comunicato. Reduce dalla stagione al Milan come collaboratore tecnico, per l'ex attaccante di Chievo Verona e Lazio si tratta della sua prima esperienza da allenatore di un club calcistico dopo aver allenato le categorie giovanili della Nazionale Italiana.

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Sampdoria, ufficiale Bernardo Corradi: l'ex Milan è il nuovo allenatore dei blucerchiati

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Bernardoè da oggi il nuovo allenatore della. L'ex attaccante era nel mirino del club blucerchiato già nei giorni precedenti e la trattativa si è chiusa in poco tempo. Proprio questa mattina, il nativo di Siena aveva risolto il contratto con il, dove aveva coperto il ruolo di collaboratore tecnico al fianco di Massimiliano, e pochi minuti fa ha firmato il contratto con i doriani. Come accennato, per il 50 enne si tratta del suo primo incarico da allenatore di un club calcistico. A confermare l'arrivo dell'exè stata la stessa società del Luigi Ferraris.Bernardo Corradi ha cominciato la sua carriera da allenatore nel 2017 come assistente di Carminesulla panchina della. Dal 2018 ha iniziato a coprire a tutti gli effetti il ruolo di commissario tecnico dell'. Come calciatore, invece, Corradi ha vestito diverse maglie in carriera ma le migliori soddisfazioni le ha ottenute con Chievo Verona, con la quale ha conquistato la prima storica promozione in Serie A, e con la Lazio, dove ha realizzato 22 reti in 2 anni vincendo lanel 2004.

LONDRA, INGHILTERRA - 10 AGOSTO: Luka Modric del Milan in azione durante il riscaldamento prima dell'amichevole precampionato tra Chelsea e Milan a Stamford Bridge, il 10 agosto 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

"Sono felice e orgoglioso di intraprendere questa avventura alla Sampdoria, una società storica e prestigiosa – le prime parole di Bernardo Corradi da neo allenatore blucerchiato - Dopo le esperienze con le nazionali giovanili italiane e il lavoro al fianco di Massimiliano Allegri, poter iniziare la mia carriera da allenatore in un club così importante è fonte di grande entusiasmo. Non mi piace fare promesse, ma posso assicurarvi che, insieme alla squadra, lavoreremo ogni giorno con professionalità, dedizione e abnegazione per essere all’altezza della storia e dei valori di questa società. Non vedo l’ora di iniziare".

Il comunicato

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato a Bernardo Corradi l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Nato a Siena il 30 marzo 1976, Corradi porta alla Sampdoria un bagaglio professionale di esperienze di primissimo piano sia come calciatore che come allenatore. Attaccante di livello internazionale, durante la sua carriera da calciatore ha vestito, tra le altre, le maglie di ChievoVerona, Lazio, Valencia, Manchester City, Parma e Reggina, oltre ad aver collezionato 13 presenze e segnato due gol con la nazionale italiana.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha intrapreso la carriera di allenatore all’interno della FIGC, prima come assistente tecnico e successivamente come responsabile delle nazionali giovanili italiane, guidando le squadre Under 16, Under 17, Under 18, Under 19 e Under 20. Questa esperienza gli ha permesso di sviluppare competenze tecniche, metodologiche e manageriali, contribuendo alla crescita di numerosi giovani talenti del calcio italiano. Durante la stagione 2025/26 ha fatto parte anche dello staff tecnico del Milan, ricoprendo il ruolo di collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri".

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