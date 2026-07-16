La Roma vuole portare in Serie A il talento del Brasile Endrick. Il classe 2006 è del Real Madrid, ma ha giocato la scorsa stagione in Ligue 1 con il Lione. Il club giallorosso vorrebbe prenderlo in prestito.

La Roma di Gasperini punta il talento brasiliano Endrick del Real Madrid

Di lui si parla come di uno dei più forti talenti brasiliani degli ultimi anni. Nel Mondiale , però, con la. Stiamo parlando dell'attaccante classe 2006. Che, secondo il quotidiano Il Messaggero, è il sogno di mercato della Roma di Gasperini. Endrick è cresciuto nelle giovanili dele con questa squadra ha giocato le sue prime stagioni da professionista nel campionato brasiliano. Nel 2024, giovanissimo, se lo assicura il Real Madrid . L'approdo in Spagna, però, non è dei migliori: parte bene e prosegue in modo altalenante dato che. Per poter farlo giocare di più, quindi, i blancos lo mandano in prestito ale qui, nella scorsa stagione, Endrick si mette in mostra segnando otto gol in 21 presenze. La buona annata gli vale la convocazione per il Mondiale: Ancelotti se lo porta negli. L'esperienza nella Coppa del Mondo, però, è più che deludente.

Secondo il quotidiano Il Messaggero, ora, il brasiliano è diventato uno degli obiettivi di mercato della Roma di Gasperini. Il tecnico, infatti, desidera disporre di una alternativa a Malen e Dovbyk non ha convinto l'ex allenatore dell'Atalanta. Il ds D'Amico avrebbe già avviato i contatti con il club madrileno e si spera nella collaborazione di Mourinho per convincere il ragazzo. E nel frattempo il direttore sportivo del club capitolino ha fatto passi avanti nella trattativa per Summerville: ieri ha incontrato gli agenti del giocatore del West Ham. In caso la trattativa con gli Hammers saltasse, c'è già pronta una alternativa su cui puntare: Garnacho, per cui è già in corso una trattativa con il Chlesea.