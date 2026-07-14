La Fiorentina prosegue il suo lavoro di rivoluzione sul mercato dopo la stagione deludente in campionato e piazza un colpo in prospettiva. Il club viola ha infatti raggiunto un accordo verbale con il Real Madrid per l'acquisto di Victor Valdepenas, uno dei giovani più promettenti del settore giovanile delle Merengues, i quali però hanno deciso di non voler perderne il controllo.

Accordo Fiorentina-Real Madrid: i dettagli

La trattativa è ormai alle battute finali. Come riportato da Fabrizio Romano sui propri canali social,hanno raggiunto un accordo verbale per il trasferimento del giovanesulla base di un'operazione a titolo definitivo da circa, mentre il giocatore firmerà un contratto fino al 2031. I due club hanno già iniziato lo scambio dei documenti e, per i Viola, si tratta di un investimento importante che punta ad inserire in rosa uno dei prospetti più interessanti del calcio spagnolo, ma il Real Madrid ha idee ben chiare in testa sulla gestione dei propri talenti canterani, confermando un modus operandi che in Serie A si è già visto con l'operazioneal Como.

VITORIA-GASTEIZ, SPAGNA - 14 DICEMBRE: Victor Valdepenas del Real Madrid duella per la palla con Lucas Boye del Deportivo Alaves durante la partita LaLiga EA Sports tra Deportivo Alaves e Real Madrid CF all'Estadio de Mendizorroza il 14 dicembre 2025 a Vitoria-Gasteiz, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Le clausole all'interno dell'accordo

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Chi è Valdepenas

Se da un lato ilha deciso di lasciar partire il giovane difensore, dall'altro ha voluto tutelarsi mantenendo un fortesul suo futuro. Nell'accordo, sempre secondo Fabrizio Romano, è infatti prevista una clausola che garantisce ai Blancos ilsulla futura rivendita del calciatore, oltre a specificiqualora dovessero arrivare offerte per il suo cartellino. Una formula ormai frequente nelle operazioni del Real Madrid con i propri giovani talenti: il club madrileno consente cosi ai prospetti di trovare maggiore spazio altrove, senza però rinunciare alla possibilità didi una loro eventuale esplosione, o di riportarli direttamente sotto il proprio controllo in futuro.Difensore centrale mancino,è considerato uno dei profili più interessanti del vivaio madridista. Si distingue per qualità nell'nella costruzione del gioco e ottima, caratteristiche che lo hanno portato ad essere seguito con grande attenzione all'interno della 'Fabrica', il prestigioso settore giovanile del Real Madrid. Nel corso dell'ultima stagione, lo spagnolo ha militato principalmente nell'canterana, dopo essere partito dall'U19, guadagnando la promozione e segnando anche due gol, ma lo scorso dicembre è arrivato anche ilufficiale con la prima squadra dei Blancos, nel 2-1 all'Alaves, partendoda terzino sinistro e giocando per 78 minuti. L'investimento dellatestimonia quindi la volontà di costruire una squadra sempre più giovane e competitiva.