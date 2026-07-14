I Viola investono sul talento spagnolo: è fatta per il trasferimento a titolo definitivo di Valdepenas dal Real Madrid, che manterrà una clausola di recompra
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La Fiorentina prosegue il suo lavoro di rivoluzione sul mercato dopo la stagione deludente in campionato e piazza un colpo in prospettiva. Il club viola ha infatti raggiunto un accordo verbale con il Real Madrid per l'acquisto di Victor Valdepenas, uno dei giovani più promettenti del settore giovanile delle Merengues, i quali però hanno deciso di non voler perderne il controllo.
Accordo Fiorentina-Real Madrid: i dettagliLa trattativa è ormai alle battute finali. Come riportato da Fabrizio Romano sui propri canali social, Fiorentina e Real Madrid hanno raggiunto un accordo verbale per il trasferimento del giovane Valdepenas sulla base di un'operazione a titolo definitivo da circa 8 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un contratto fino al 2031. I due club hanno già iniziato lo scambio dei documenti e, per i Viola, si tratta di un investimento importante che punta ad inserire in rosa uno dei prospetti più interessanti del calcio spagnolo, ma il Real Madrid ha idee ben chiare in testa sulla gestione dei propri talenti canterani, confermando un modus operandi che in Serie A si è già visto con l'operazione Nico Paz al Como.
Le clausole all'interno dell'accordoSe da un lato il Real Madrid ha deciso di lasciar partire il giovane difensore, dall'altro ha voluto tutelarsi mantenendo un forte controllo sul suo futuro. Nell'accordo, sempre secondo Fabrizio Romano, è infatti prevista una clausola che garantisce ai Blancos il 50% sulla futura rivendita del calciatore, oltre a specifici diritti di controllo qualora dovessero arrivare offerte per il suo cartellino. Una formula ormai frequente nelle operazioni del Real Madrid con i propri giovani talenti: il club madrileno consente cosi ai prospetti di trovare maggiore spazio altrove, senza però rinunciare alla possibilità di beneficiare di una loro eventuale esplosione, o di riportarli direttamente sotto il proprio controllo in futuro.
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Chi è ValdepenasDifensore centrale mancino, Valdepenas è considerato uno dei profili più interessanti del vivaio madridista. Si distingue per qualità nell'impostazione, personalità nella costruzione del gioco e ottima lettura difensiva, caratteristiche che lo hanno portato ad essere seguito con grande attenzione all'interno della 'Fabrica', il prestigioso settore giovanile del Real Madrid. Nel corso dell'ultima stagione, lo spagnolo ha militato principalmente nell'Under 21 canterana, dopo essere partito dall'U19, guadagnando la promozione e segnando anche due gol, ma lo scorso dicembre è arrivato anche il debutto ufficiale con la prima squadra dei Blancos, nel 2-1 all'Alaves, partendo titolare da terzino sinistro e giocando per 78 minuti. L'investimento della Fiorentina testimonia quindi la volontà di costruire una squadra sempre più giovane e competitiva.
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