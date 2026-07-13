Norvegia, il principe Haakon parla ai Løvene: "Sarete dispiaciuti, ma tutti noi siamo orgogliosi di voi"

In un intervento ai microfoni di CazéTV, Ronaldo "il Fenomeno" ha scherzato sul fatto di essere stato sorpassato dalle grandi stelle di oggi nella classifica dei gol nel Mondiale, ammettendo però di non provare alcun rammarico. Sul finale dell'intervista, Ronaldo ha spiegato il proprio pensiero sulla situazione del Brasile, eliminato dalla Norvegia.

Le parole di Ronaldo sugli attaccanti

"È diventata una corsa contro il tempo, tutti mi superano. Ho perso l'entusiasmo. Ma per vincere titoli, bisogna lavorare sodo per recuperare. I giocatori che mi superano e raggiungono numeri impressionanti sono davvero speciali, se lo meritano. I record sono fatti per essere battuti. Non devo preoccuparmi. Se i miei gol restano nella storia, va tutto bene". Al momento, l'ex attaccante si trova al quarto posto di questa classifica con 15 reti. A precederlo ci sono Lionela quota 21, Kylian Mbappé con 20 e Miroslavfermo a 16. Alle sue spalle, a pari merito con Gerda quota 14 gol, insegue Harry

L'icona verdeoro ha voluto esaltare il talento delle punte contemporanee, rassicurando sull'ottimo stato di salute del ruolo di attaccante puro: "Adoro Kane e Haaland. Qualche tempo fa si parlava della mancanza di numeri 9 nel mondo. Guardate che splendida inversione di tendenza. Sono molto orgoglioso di avere questi giocatori come grandi rappresentanti del ruolo di centravanti. Anche Mbappé. Gioca con il numero 10, ma è un centravanti".

Ronaldo Nazario, ex calciatore dell'Inter, Campione del Mondo nel 2002 con il Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

L'uscita di scena del Brasile

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Tuttavia, il clima dell'intervista si è fatto decisamente più cupo quando il discorso si è spostato sulle: "Per l'amor di Dio. Non so cosa dire per giustificare la nostra assenza qui. Avevo già preso accordi con la FIFA per richiedere più di 50 biglietti per la finale".Per chiudere il suo intervento e ribadire la necessità di un cambio di rotta a fronte della superiorità mostrata dalle squadre europee,ha sentenziato: "La nostra situazione attuale è pessima. Dobbiamo rivedere le nostre posizioni, riconoscere umilmente di essere al di sotto delle aspettative e assumerci la responsabilità dei nostri errori. Da lì, dobbiamo cercare di migliorare per i prossimi cicli".