Interrogato sul ruolo dell'attaccante moderno e sull'uscita del Brasile dal Mondiale, Ronaldo non ha lasciato spazio ad alcun dubbio
Norvegia, il principe Haakon parla ai Løvene: "Sarete dispiaciuti, ma tutti noi siamo orgogliosi di voi"
In un intervento ai microfoni di CazéTV, Ronaldo "il Fenomeno" ha scherzato sul fatto di essere stato sorpassato dalle grandi stelle di oggi nella classifica dei gol nel Mondiale, ammettendo però di non provare alcun rammarico. Sul finale dell'intervista, Ronaldo ha spiegato il proprio pensiero sulla situazione del Brasile, eliminato dalla Norvegia.
Le parole di Ronaldo sugli attaccanti"È diventata una corsa contro il tempo, tutti mi superano. Ho perso l'entusiasmo. Ma per vincere titoli, bisogna lavorare sodo per recuperare. I giocatori che mi superano e raggiungono numeri impressionanti sono davvero speciali, se lo meritano. I record sono fatti per essere battuti. Non devo preoccuparmi. Se i miei gol restano nella storia, va tutto bene". Al momento, l'ex attaccante si trova al quarto posto di questa classifica con 15 reti. A precederlo ci sono Lionel Messi a quota 21, Kylian Mbappé con 20 e Miroslav Klose fermo a 16. Alle sue spalle, a pari merito con Gerd Müller a quota 14 gol, insegue Harry Kane.
L'icona verdeoro ha voluto esaltare il talento delle punte contemporanee, rassicurando sull'ottimo stato di salute del ruolo di attaccante puro: "Adoro Kane e Haaland. Qualche tempo fa si parlava della mancanza di numeri 9 nel mondo. Guardate che splendida inversione di tendenza. Sono molto orgoglioso di avere questi giocatori come grandi rappresentanti del ruolo di centravanti. Anche Mbappé. Gioca con il numero 10, ma è un centravanti".
L'uscita di scena del BrasileTuttavia, il clima dell'intervista si è fatto decisamente più cupo quando il discorso si è spostato sulle prestazioni della nazionale brasiliana: "Per l'amor di Dio. Non so cosa dire per giustificare la nostra assenza qui. Avevo già preso accordi con la FIFA per richiedere più di 50 biglietti per la finale".
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