Dopo l'annuncio ufficiale dei rinnovi di Camarda e Comotto - entrambi i contratti prolungati fino al 2031 - sono arrivate le parole di Gerry Cardinale, proprietario del Milan. Lo statunitense ha tenuto a sottolineare quanto i due giovani rappresentino per la società rossonera e qual è la visione del club.

Camarda e Comotto al Milan fino al 2031, le dichiarazioni di Cardinale

CAIRATE, ITALIA - 13 LUGLIO: Samuele Ricci, Francesco Camarda e Christian Comotto del Milan salutano i tifosi al termine della sessione di allenamento del Milanello, il 13 luglio 2026 a Cairate, Italia. (Foto di Claudio Villa/Milan via Getty Images)

Il Milan lavora per il presente, ma lo fa anche per il futuro. Se da un lato il club punta a rinascere sotto la guida di Amorim e con acquisti di livello - vedi Goncalo Ramos - dall'altro ci tiene molto a puntare sui giovani guardando avanti. Ed è proprio da questa idea che sono arrivati i rinnovi di contratto per Francesco Camarda e Christian Comotto. Entrambi i calciatori hanno firmato un contratto che li legherà al Milan fino al 30 Giugno 2031.

Ed è proprio dopo l'annuncio dei due rinnovi che Gerry Cardinale ha voluto parlare dell'apporto che i due porteranno in casa rossonera. "Il nostro impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti di Camarda e Comotto è pienamente coerente con la visione che ho delineato per il club da quando ne sono diventato proprietario". Puntare sui giovani quindi, è un passaggio fondamentale. "Daremo priorità ai giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile. Inoltre li accompagneremo nel loro percorso di crescita e ne valorizzeremo al massimo il potenzialeaffinché contribuiscano ai successi della squadra sul campo".

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Il proprietario poi, è passato a parlare proprio dei due ragazzi, freschi di rinnovo. "Entrambi rappresentano il meglio del Milan: il nostro vivaio e la direzione che il club intende seguire in futuro.". Un onore enorme per i due talenti, ma anche una enorme responsabilità: "Ci stiamo assicurando di avere un'organizzazione capace di formare giocatori che incarnino al meglio i valori del Milan e ciò che il club rappresenterà negli anni a venire.: giochiamo per vincere e loro sono dei vincenti".