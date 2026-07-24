"Camarda e Comotto sono l'emblema di ciò che significa essere il Milan": con queste parole Cardinale festeggia il rinnovo dei due gioiellini del Milan.
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Dopo l'annuncio ufficiale dei rinnovi di Camarda e Comotto - entrambi i contratti prolungati fino al 2031 - sono arrivate le parole di Gerry Cardinale, proprietario del Milan. Lo statunitense ha tenuto a sottolineare quanto i due giovani rappresentino per la società rossonera e qual è la visione del club.
Camarda e Comotto al Milan fino al 2031, le dichiarazioni di Cardinale
Il Milan lavora per il presente, ma lo fa anche per il futuro. Se da un lato il club punta a rinascere sotto la guida di Amorim e con acquisti di livello - vedi Goncalo Ramos - dall'altro ci tiene molto a puntare sui giovani guardando avanti. Ed è proprio da questa idea che sono arrivati i rinnovi di contratto per Francesco Camarda e Christian Comotto. Entrambi i calciatori hanno firmato un contratto che li legherà al Milan fino al 30 Giugno 2031.
Ed è proprio dopo l'annuncio dei due rinnovi che Gerry Cardinale ha voluto parlare dell'apporto che i due porteranno in casa rossonera. "Il nostro impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti di Camarda e Comotto è pienamente coerente con la visione che ho delineato per il club da quando ne sono diventato proprietario". Puntare sui giovani quindi, è un passaggio fondamentale. "Daremo priorità ai giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile. Inoltre li accompagneremo nel loro percorso di crescita e ne valorizzeremo al massimo il potenzialeaffinché contribuiscano ai successi della squadra sul campo".
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