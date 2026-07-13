Joan Laporta rompe il silenzio su Julian Alvarez. Arrivato a Dallas per assistere alla semifinale del Mondiale 2026 tra Spagna e Francia, il presidente del Barcellona ha confermato l'offerta del club blaugrana per l'attaccante dell'Atletico Madrid (impegnato nell'altra semifinale tra Argentina e Inghilterra), ribadendo però che saranno i catalani a dettare i tempi dell'operazione di mercato.

Le parole del presidente del Barcellona

Intervistato dai vari media all'arrivo in Texas, il presidente Joan Laporta ha confermato l'offerta del Barcellona per Julian Alvarez sottolineando, però, come la data di scadenza non sia illimitata: "L'offerta presentata non è illimitata e annunceremo a tempo debito per quanto tempo rimarrà valida, ma è stata fatta con l'intenzione di ingaggiare il giocatore, il quale piace sia al direttore sportivo che all'allenatore. Ovviamente, non ci faremo influenzare da nessuno; saremo noi a dettare i tempi (della trattativa, ndr)".

BARCELLONA, SPAGNA - 01 OTTOBRE: (L-R) Rafael Yuste, vicepresidente del FC Barcelona, ​​​​Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ​​​​e Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, sono presenti prima della partita MD2 della fase di lega della UEFA Champions League 2025/26 tra il FC Barcelona e il Paris Saint-Germain all'Estadi Olimpic Lluis Companys il 01 ottobre 2025 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Continuando, il dirigente e politico catalano ha elogiato le qualità dell'attaccante argentino dichiarando: "Cosa penso di Julian Alvarez? Julian è un calciatore fantastico ed è per questo che abbiamo fatto un'offerta sostanziosa (all'Atletico Madrid, ndr)".

"Abbiamo un ottimo rapporto con l'Atletico Madrid"

Nonostante il muro e (quelli che sembrerebbero) i contrasti con i Colchoneros, Laporta ha spiegato di essere comunque in buoni rapporti con la dirigenza dell'Atletico Madrid: "Ho parlato con Miguel Ángel Gil (amministratore delegato dell'Atletico Madrid, ndr) e, come sempre, abbiamo parlato in modo molto chiaro e amichevole. So che abbiamo un ottimo rapporto con loro".

🚨🔵🔴 Barça president Joan Laporta on the Julián Álvarez deal: “We keep our first offer on the table”.



“But the validity of it is not unlimited”. ⚠️ pic.twitter.com/hDsGNlhXeb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026

Infine, proprio sull'operazione di mercato e le presunte pressioni del club, il presidente blaugrana ha chiarito: "C'è stata una certa confusione iniziale riguardo l'offerta che abbiamo fatto. Ho chiarito la situazione, ho capito, e non abbiamo esercitato ulteriori pressioni. Dal momento in cui (l'Atletico, ndr) ha avuto un'alternativa, questa offerta è stata valida e, per il momento, rimane invariata".